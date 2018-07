Dvojicu Britov v Amesbury otrávili látkou novičok, prípad môže súvisieť so Skripaľovcami

AMESBURY 5. júla (WebNoviny.sk) – Za otrávením dvoch ľudí, ku ktorému došlo tento týždeň v anglickom meste Amesbury, je nervovoparalytická látka sovietskej výroby novičok.

Rovnako tomu bolo aj v prípade bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, ktorých otrávili v marci v meste Salisbury, vzdialenom od Amesbury len trinásť kilometrov.

Britská polícia vyzýva obyvateľov Amesbury, ktorí sa zdržiavali na miestach, kde prišlo k otráveniu dvoch Britov, aby si v rámci preventívnych opatrení poriadne očistili oblečenie.

Súvis s prípadom Skripaľovci

Podľa Neila Basua z protiteroristického oddelenia britskej polície, ktoré bolo do vyšetrovania od začiatku zapojené, zatiaľ nie je isté, či tento nový prípad súvisí s marcovým otrávením Skripaľovcov. Nevie sa zatiaľ ani to, či dvojica prišla do kontaktu s látkou náhodne alebo ich niekto zámerne otrávil.

Britská polícia už v stredu večer informovala, že dvaja ľudia, ktorí sa dostali do kontaktu s vtedy ešte neznámou nebezpečnou látkou, pochádzajú priamo z Amesbury.

Osoby identifikovali

Polícia tieto osoby neidentifikovala, no britským médiám sa prihlásili ľudia, ktorí ich poznajú, a tí tvrdia, že ide o 44-ročnú Dawn Sturgess a 45-ročného Charlieho Rowleyho. Obaja sú v kritickom stave.

Skripaľovci, ktorých otrávili v neďalekom Salisbury, útok nakoniec prežili, dlhé týždne však boli najskôr v kritickom stave v nemocnici. Veľká Británia a väčšina ďalších krajín a nadnárodných organizácií Západu z útoku na Skripaľovcov obvinila Rusko, Moskva svoju účasť poprela.