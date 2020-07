Dvojité Fieracavalli – taliansky jazdecký veľtrh sa uskutoční vo dvoch termínoch

Búrlivý rok 2020 priniesol zmeny aj v 122. ročníku výstavy koní Fieracavalli, ktorá sa tak tento rok prvýkrát bude konať v dvoch po sebe nasledujúcich termínoch – 5.-8. novembra a 13.-15. novembra. Organizátori zdvojili program, aby v priebehu veľtrhu rozptýlili očakávaných 160 tisíc návštevníkov.

Veľtrh jezdectva vo Verone tradične prinesie bohatý program, ako pre fanúšikov jazdectva tak aj pre odborníkov a firmy. Chýbať nebude jezdecká show Gold Gala ani country Fieracavalli nights. Organizátori ale pripravili aj online prednášky a webináre pro tých, ktorí chcú veľtrh navštíviť iba virtuálne. Z domu môžu tiež sledovať pomocou živých prenosov aj dianie v areáli. Veľkou súčasťou Fieracavalli sú i skokové závody Svetového pohára Jumping Verona, ktoré sa tento rok konajú už dvadsiaty raz. AJ tieto závody budú rozdelené do 2 termínov. Svetový závod CSI5*-W probehne v prvej časti, kategória CSI2* až 12.-15. novembra.

Modré kone pomáhajú autistom

Novinkou v programe je charitativný projekt „Riding the blue„, ktorý by sa dal preložiť ako „Jazdíme na modrej„. Výstava má za cieľ upozorniť na výhody vzťahu medzi zvieraťom a dieťaťom, najmä u detí trpiacich poruchou autistického spektra. Projekt sa zaoberá arteterapiou a asistovanou hipoterapiou. Umelecká diela sú ladené do modrej farby, ktorá symbolizuje komunikáciu. Táto oblasť je jednou z mnohých, ktorá je pre pacientov s autismom problematická, avšak pre vzájomné porozumenie so širokou verejnosťou zásadná.

Bezpečnostné opatrenia zmenia podobu výstaviska

Na nových pravidláchch prevádzky na výstavisku Veronafiere se podieľali organizátori aj zástupcovia verejnej správy. Zmena sa začíná už pri predaji vstupeniek, ktoré budú od októbra k dispozícii výhradne prostredníctvom webových stránok www.Fieracavalli.it. Samotné výstavisko bude mať tiež nové vnútorné usporiadanie. Pri vstupe do areálu budú nainštalované termokamery a budú zavedené denné návštevnické kvóty.

Veronafiere patrí k najvýznamnejším talianskym výstaviskám čo do počtu akcií, show a eventov.

Viac informácií nájdete na www.fieracavalli.it.

