Dvojitý zásah či tri muchy jednou ranou, píšu médiá o triumfe Sagana v druhej etape Tour de France

LA ROCHE-SUR-YON 8. júla (WebNoviny.sk) – Ohlasy svetových internetových médií na víťazstvo slovenského cyklistu Petra Sagana v 2. etape na pretekoch Tour de France 2018 v La Roche-sur-Yon.

The Mirror (Angl.): „Peter Sagan víťazom 2. etapy, zatiaľ čo Chrisa Frooma fanúšikovia opäť vybučali. Majster sveta výborne načasoval svoj šprint v etape, ktorú poznačili pády. Odmenou mu je žlté tričko lídra pretekov.“

L´Equipe (Fr.): „Dvojitý zásah Petra Sagana! Má etapu aj žltý dres. Nedeľňajšia etapa bola pokojnejšia ako prvá v sobotu, ale záver bol chaotický. Na pád 2 km pred cieľom doplatil Fernando Gaviria, kým Peter Sagan sa vyviezol do dobrej pozície. V samom závere sa Sagan 200 m pred cieľom inšpiroval Démarom a odrazil útok Colbrelliho.“

Sporza (Belg.): „Tri muchy jednou ranou v podaní Petra Sagana. Gaviria prišiel v závere etapy o víťazstvo, žltý aj zelený dres.“

Het Laatste Nieuws (Belg.): „Sagan tromfol Colbrelliho a oblečie sa do žltého dresu. Profitoval aj zo smoly Gaviriu.“

Cyclingnews: „Peter Sagan ovládol pádmi poznačenú 2. etapu na Tour de France a získal žlté tričko lídra. Pád v závere pripravil o víťazstvo niekoľkých šprintérov, vrátane víťaza úvodnej etapy Fernanda Gaviriu. Sagan na čiare zdolal Sonnyho Colbrelliho, tretí bol Arnaud Démare.“

iDNES.cz (ČR): „V sobotu druhý, v nedeľu prvý. Slovenský cyklista Peter Sagan ovládol finiš malej skupiny jazdcov, ktorá sa oddelila po páde v poslednej zákrute dva kilometre pred cieľom druhej etapy na Tour de France. Druhý v cieli v mestečku La Roche-sur-Yon bol Talian Sonny Colbrelli, tretí Francúz Arnaud Démare.“

Nos.nl (Hol.): „Peter Sagan vyhral druhú etapu na Tour de France. V sobotu sa musel majster sveta skloniť pred Fernandom Gaviriom, ale líder pretekov sa v nedeľu nevyhol pádu a nebojoval o víťazstvo. Gaviria finišoval 12 sekúnd za Saganom a na úkor Slováka prišiel o žltý dres lídra pretekov. Sagan ho mal na sebe počas niekoľkých dní aj v roku 2016.“

Letour.fr: „Osemdesiat rokov po víťazstve Eloia Meulenberga sa v La Roche-sur-Yon tešil z etapového víťazstva na Tour de France ďalší majster sveta. Peter Sagan vyhral záverečný šprint po tom, ako dovtedajší líder Fernando Gaviria spadol v poslednej zákrute. Slovenský svetový šampión si znovu oblečie žltý dres, prvýkrát ho získal pred dvoma rokmi v Cherbourgu.“

Cycling-info.sk: „Peter Sagan sa vrátil na Tour de France skvelým spôsobom, v obidvoch rovinatých etapách si poradil perfektne s nervóznymi koncovkami a bol za to odmenený etapovým víťazstvom a žltým dresom, ktorý už nosil tri dni v ročníku 2016. Dlho to vyzeralo, že do súboja o nedeľňajšiu etapu sa zapoja všetci šprintéri, teda okrem Marcela Kittela, ktorého vyradil z hry defekt, ale všetko zmenil pád a na najvyšší stupienok sa mohli dostať iba niektorí. Arnaud Démare však vyletel dopredu skoro a Sonny Colbrelli nemal potrebnú rýchlosť, aby sa dostal cez Sagana.“

