Dvojročné dievčatko utrpelo vážne zranenie hlavy pri domácej prestrelke zrejme medzi rodičmi

GARY 5. septembra (WebNoviny.sk) – Len dvojročné dievčatko utrpelo v noci z utorka na stredu vážne zranenia pri prestrelke v dome na severozápade americkej Indiany.

Prestrelka sa pravdepodobne odohrala medzi jej rodičmi, polícia však zatiaľ potvrdila len to, že v súvislosti so streľbou zatkla a vypočúva jedného muža a jednu ženu. Prípad sa stal v meste Gary v Indiane, ktoré sa nachádza približne 50 kilometrov na juhovýchod od Chicaga v susednom štáte Illinois.

Dievčatko so strelným zranením hlavy okamžite previezli do miestnej nemocnice a po tom, čo jeho stav stabilizovali, ho previezli vrtuľníkom do nemocnice v Chicagu. Okolnosti a dôvod streľby sú zatiaľ neznáme.