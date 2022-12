Dvorský stále patrí k adeptom na prvé kolo budúcoročného draftu nováčikov NHL, podľa experta to môže ukázať už na MSJ

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský stále patrí medzi kandidátov na umiestnenie v prvej desiatke budúcoročného draftu nováčikov do zámorskej NHL. Sedemnásťročný center sa ocitol na 8. mieste v decembrovom vydaní rebríčka najväčších nádejí podľa kanadskej športovej televízie Sportsnet.

Mladý Zvolenčan figuruje v nominácii slovenskej dvadsiatky na prípravný kemp pred juniorskými majstrovstvami sveta v Kanade.

Štyri góly a štyri asistencie

Dvorskému sa v aktuálnej sezóne 2022/2023 darí v drese švédskeho klubu AIK Štokholm, za A-tím v druhej najvyššej mužskej súťaži odohral doposiaľ 21 zápasov s bilanciou štyri góly a štyri asistencie. Päťkrát nastúpil aj v najvyššej juniorskej lige a pripísal si osem bodov za tri presné zásahy a päť gólových prihrávok.

Najlepší strelec Hlinka Gretzky Cupu

„Je dostatočne silovo vybavený na to, aby mohol byť pravidelne ešte produktívnejší než doposiaľ. Môže to ukázať už na tohtoročných juniorských majstrovstvách sveta,“ napísal zámorský expert Sam Cosentino o Dvorskom, ktorý na svojich prvých MS hráčov do 20 rokov v lete tohto roka zaznamenal gól a asistenciu v štyroch stretnutiach. Na vlaňajšom Hlinka Gretzky Cupe bol najlepší strelec s ôsmimi zásahmi.