Dwyane Wade sa opäť stretne s kamarátom LeBronom, podpísal kontrakt s Clevelandom

CLEVELAND 29. septembra (WebNoviny.sk) – Americký basketbalista Dwyane Wade podpísal ročný kontrakt s tímom NBA Cleveland Cavaliers. Tridsaťpäťročný krídelník v budúcej sezóne zarobí 2,3 milióna amerických dolárov. Po dlhšom čase sa opäť stretne v jednom tíme s kamarátom LeBronom Jamesom, s ktorým v rokoch 2012 a 2013 získal titul v drese Miami Heat.

„Momentálne nejestvuje lepšie miesto, kde by som mal pokračovať a hrať na najvyššej úrovni. V Clevelande veria v môj talent a v to, čo môžem v súboji o Trofej Larryho O’Briena priniesť nielen ako hráč, ale aj ako líder. Teším sa na to, že si znovu zahrám po boku svojho brata LeBrona. Už sme spolu získali dva majstrovské tituly, verím, že pridáme aj tretí,“ uviedol Wade vo vyhlásení, ktoré zverejnil prostredníctvom sociálnych sietí.

Nadšenie z opätovnej spolupráce neskrýval ani James. „Je jedným z mojich najlepších priateľov. Cítim sa tak, ako keď začína škola a vy vstúpite do triedy. Nie ste si celkom istý, kto sú vaši spolužiaci, ale keď tam zbadáte jedného zo svojich najlepších priateľov, tak si poviete:´Oh, áno. Toto bude zábava. Vyučovanie si užijeme.´“ uviedol pre nba.com Kráľ James.

Wade minulý týždeň ukončil kontrakt so Chicagom Bulls. Počas 14 sezón v NBA má priemer 23,3 bodu na zápas. V roku 2006 doviedol Miami k titulu a zároveň sa dvakrát stal najužitočnejším hráčom finále. Dvakrát ho zvolili do najlepšej zostavy súťaže a 12-krát absolvoval Zápas hviezd.