Dzurinda podľa politológa viac voličov odpudzuje ako priťahuje. Čo bude dôležité pre Modrú koalíciu?

Pre Modrú koalíciu bude kľúčové nájsť kvalitného lídra a zlomiť k spolupráci KDH. Pre agentúru SITA to povedal politológ Michal Cirner.

„Ak by sa podarilo dohodnúť s KDH, je to päť až sedem percent hlasov, ktoré sa môžu na to nabaliť a z malej strany by sa stal relevantný hráč,“ skonštatoval.

Dôležité pre získanie voličov bude aj to, kto bude lídrom Modrej koalície, pretože Mikuláš Dzurinda podľa Cirnera viac voličov odpudzuje ako priťahuje.

Veľmi personalizované strany

Ako povedal, Dzurinda má svoju skupinu sympatizantov, čo môže priniesť nejaké percentá, no je takisto veľmi kontroverzný politik, ako napríklad aj Robert Fico či Igor Matovič a má veľkú nedôveru u verejnosti.

„Dôležité je preto pritiahnutie nejakého lídra, ako je napríklad pán Korčok. U nás sú strany veľmi personalizované, to znamená, že volič ani tak nevolí strany, ale volí Fica, Sulíka, Matoviča,“ zdôvodnil Cirner.