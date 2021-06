E-shopy čaká už o pár dní veľká zmena, upravia sa pravidlá uplatňovania DPH pri zásielkovom predaji

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) upozorňuje verejnosť, že od 1. júla 2021 sa menia pravidlá uplatňovania DPH pri predaji tovaru na diaľku – tzv. zásielkový predaj. Tie sa dotknú najmä e-shopov, ktoré predávajú tovar do zahraničia.

Podľa novej úpravy sa dotknuté právnické a fyzické osoby môžu zaregistrovať k osobitnej úprave dane OSS (One Stop Shop) elektronicky v jednom členskom štáte EÚ a využiť možnosť podávať jedno elektronické daňové priznanie, v ktorom sa prizná daň z dodaných tovarov a poskytnutých služieb do všetkých členských štátov únie. SKDP o tom informovala v pondelok.

Dve možnosti

Platí to pre subjekty, ktorých hodnota dodaného tovaru na diaľku na území EÚ prekračuje limit 10 000 eur kumulatívne pre všetky dodávky do iných členských štátov. V praxi sa tak nebude už posudzovať pre tento režim limit jednotlivo pre každý členský štát, ale pre všetky členské štáty spolu.

Od 1. júla 2021 bude mať teda slovenský podnikateľ (e-shop) po prekročení limitu predaja tovaru na diaľku dve možnosti, ako bude DPH do zahraničia odvádzať.

E-shopy sa musia pripraviť

„Po prvé, buď si zvolí starý, ale stále platný spôsob, zaregistruje sa ako platiteľ DPH v danej krajine (dostane zahraničné IČ DPH), predaje bude do zahraničia fakturovať s ich miestnou sadzbou DPH, a platiť DPH miestnym daňovým inštitúciám v zahraničí. Alebo po druhé, využije registráciu cez jednotné kontaktné miesto OSS (nemusí sa registrovať v zahraničí), ale priamo zo Slovenska cez OSS bude podávať jedno priznanie OSS, DPH zaplatí správcovi dane v tuzemsku. No stále platí, že pri fakturácií do zahraničia musí uviesť sadzbu DPH krajiny EÚ, z ktorej je jeho zákazník. V prípade, že sa podnikateľ rozhodne pre túto osobitnú úpravu OSS, musí v nej zostať dva roky,“ ozrejmila SKDP.

Pre e-shopy to podľa komory znamená, že sa musia na túto zmenu pripraviť, napr. z pohľadu využívaného elektronického systému na fakturáciu alebo poznania konkrétnych sadzieb DPH v jednotlivých krajinách. Tie totiž musia byť na faktúre pre zákazníka uvedené špecificky podľa toho, do ktorej krajiny smeruje tovar. Finančná správa vydala aj oficiálny zoznam krajín s výškou sadzieb, ktorý odporúča SKDP používať.