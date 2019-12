Eckhoffová ovládla rýchlostné preteky v Le Grand Bornand, Fialková skončila v Top 10

Nórska biatlonistka Tiril Eckhoffová sa stala víťazkou piatkových rýchlostných pretekov žien na 7,5 kilometra vo francúzskom stredisku Le Grand Bornand. Pripísala si druhý triumf za sebou, pretože v nedeľu ovládla aj stíhacie preteky v rakúskom Hochfilzene. Eckhoffová spravila síce jednu chybu pri streľbe v ľahu, ale všetko to napravila rýchlym behom.

V cieli o 6,2 sekundy zdolala domácu Justine Braisazovú a poradie na stupňoch víťaziek doplnila Češka Markéta Davidová. Kvalitný výsledok dosiahla aj Slovenka Paulína Fialková, ktorá obsadila 10. priečku s mankom 48,8 sekundy na víťaznú Nórku.

Fialková netrafila posledný terč

Paulína Fialková siahala aj na lepší výsledok, ale pri streľbe v stoji netrafila posledný terč. Musela absolvovať o 150 metrov navyše, čo ju zrejme stálo umiestnenie v najlepšej päťke. Rovnako ako jej súperky sa musela vyrovnať s náročnými daždivými podmienkami na trati.

„Bola to katastrofa. Strelnica bola fajn, žiadny alebo len slabý vietor, ale celkovo boli podmienky náročné. Mrzí ma posledný výstrel v stojke, mohol z toho byť lepší výsledok, ale verím, že sa mi to podarí napraviť v zajtrajšej ‚stíhačke‘. Musel to byť tesný výstrel, trošku som dúfala, že padne, ale, bohužiaľ, sa tak nestalo. Na trati som bojovala, ale ešte nie som na tom fyzicky tak dobre ako vlani,“ povedala Paulína Fialková v rozhovore pre RTVS.

Machyniaková s jednou chybou

Veľmi dobre mala preteky rozbehnuté aj Ivona Fialková, ale po bezchybnej „ležke“ spravila pri druhej streľbe až tri chyby. To ju odsunulo na konečné 54. miesto, ale napriek tomu bude môcť štartovať v sobotňajších stíhacích pretekoch na 10 km.

Veronika Machyniaková predviedla opäť dobrú streľbu s jednou chybičkou, ale horší beh jej neumožnil skončiť lepšie ako na 84. pozícii. Pre najmladšiu zo slovenských pretekárok to bolo posledné tohtoročné súťažné vystúpenie vo Svetovom pohári.

Svetový pohár 2019/2020 v biatlone

3. kolo – Le Grand Bornand (Fr.)

Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 20:27,0 min (1), 2. Justine Braisazová (Fr.) +6,2 s (0), 3. Markéta Davidová (ČR) +20,5 (0), 4. Svetlana Mironovová (Rus.) +22,5 (0), 5. Denise Herrmannová (Nem.) +29,7 (2), 6. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) +31,7 (1), … 10. Paulína Fialková +48,8 s (1), 54. Ivona Fialková +2:08,2 min (3), 84. Veronika Machyniaková (všetky SR) +3:31,3 (1)

Poradie v rýchlostných pretekoch SP (po 3 pretekoch): 1. Dorothea Wiererová (Tal.) 139 bodov, 2. Svetlana Mironovová (Rus.) 117, 3. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) 108, … 12. Paulína Fialková 74 bodov, 40. Ivona Fialková 24

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 5 pretekoch): 1. Dorothea Wiererová (Tal.) 207 bodov, 2. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) 199, 3. Hanna Öbergová (Švéd.) 182, … 11. Paulína Fialková 114 bodov, 48. Ivona Fialková 24