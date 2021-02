Eckhoffová si z rýchlostných pretekov odniesla zlato, výborne sa umiestnila aj Paulína Fialková

Nórska reprezentantka Tirill Eckhoffová získala zlatú medailu v rýchlostných pretekoch žien na 7,5 km na majstrovstvách sveta v biatlone v slovinskej Pokljuke. Tridsaťročnej Nórke k ôsmemu najcennejšiemu kovu z MS pomohla bezchybná streľba, ktorou sa v konečnom účtovaní prezentovalo iba sedem pretekárok spomedzi 99 štartujúcich biatlonistiek.

Bežecky síce na tom bola lepšia napríklad Francúzka Anais Chevalierová-Bouchetová, tá však na strelnici raz minula a v cieli za Eckhoffovou zaostala o 12 sekúnd. Bronz si prekvapujúco vybojovala bieloruská reprezentantka Hanna Solová, ktorá tiež sklopila všetkých 10 terčíkov a v cieli mala manko za víťaznou Nórkou 14,4 sekundy.

Výborným výkonom sa prezentovala Slovenka Paulína Fialková, ktorá síce raz minula na „ležke“, no streľbu v stoji mala bezchybnú a do cieľa prišla so stratou 1:10,7 min na 13. pozícii.

„Stojky som sa bála, pretože bolo veterno. Som rada, že som to zvládla a mám dobrú pozíciu do zajtrajšej stíhačky. Na ležke sa mi vietor dosť točil, možno aj preto tá jedna chyba. Som veľmi rada hlavne za tú stojku. Po bežeckej stránke sa mi nešlo tak dobre ako v mixštafete. Dúfam, že v nedeľu to bude lepší bežecký výkon,“ povedala Paulína Fialková pre RTVS.

Ivone Fialkovej sa darilo menej

Menej sa darilo jej sestre Ivone, ktorá po jednej chybe v ľahu minula v stoji až trikrát a napokon obsadila 65. priečku. Veronika Machyniaková na prvej položke netrafila raz, na druhej dvakrát a klasifikovali ju na 93. stupienku. V nedeľňajšej stíhačke sa zo Sloveniek predstaví iba Paulína Fialková.

„Ležka Ivony nebola zlá, ale stojka, s ňou máme problém. Paulíne stojky začali sedieť, viac som sa u nej bála ležky. Stojka bola super. Výsledok dosiahla veľmi dobrý. Verím, že ju to dobre naladí, veď získala skvelú pozíciu pred stíhačkou,“ povedala trénerka Anna Murínová pre RTVS.

Neobhájený titul z minulého roka

Zlato spred roka s nepodarilo obhájiť Nórke Marte Olsbuovej Röiselandovej, ktorá s dvoma chybami na strelnici skončila na 6. mieste so stratou 43,5 sekundy na svoju zlatú krajanku.

Olsbuová Röiselandová vlani získala na MS sedem medailí – päť zlatých a dve bronzové. Z aktuálneho šampionátu už má na svojom konte najcennejší kov zo súťaže miešaných štafiet.

Olsbuová Röiselandová v sobotu prišla o pozíciu líderky celkového hodnotenia Svetového pohára, keďže súťaže na svetovom šampionáte sa rátajú aj do SP. Dostala sa pre ňu práve sobotňajšia víťazka, ktorá je tiež poradia šprintu SP.