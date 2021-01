ECO – INVESTMENT: Výroba ide v štandardnom režime. Aj vďaka testovaniu

V závodoch patriacich do holdingu ECO – INVESTMENT a.s. pravidelne testujú zamestnancov anitgénovými aj PCR testami s cieľom zabrániť šíreniu vírusu COVID – 19 a chrániť zdravie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. „Tento postup sa nám osvedčil a budeme v ňom pokračovať až do momentu, kým nebudeme mať zaočkované potrebné množstvo zamestnancov,“ uviedol prezident a predseda predstavenstva ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo. „Vzhľadom k týmto opatreniam, sa nám podarilo úspešne udržať všetky naše závody v prevádzke a plniť dodávky podľa potrieb našich zákazníkov,“ dodal Milan Fiľo.

Foto: ECO – INVESTMENT

Na Slovensku sú súčasťou holdingu, ktorý má takmer 8 000 zamestnancov, spoločnosti MONDI SCP v Ružomberku, SHP Group a.s. so závodmi v Harmanci a v Slavošovciach, Harmanec – Kuvert, ktorý má výrobné závody v Brezne a na Myjave a tiež jednotka v mäsopriemysle Tauris Group a.s. s výrobou v Rimavskej Sobote a v Košiciach.

„Máme za sebou desať kôl testovania. Robíme ich pravidelne a takisto od vypuknutia pandémie dôsledne dbáme na prísnu hygienu a všetky opatrenia predpísané úradmi. I keď epidemiologická situácia nie je dobrá, nie je natoľko dramatická, aby sme nevedeli pokryť dopyt po našich výrobkoch. Pokračujeme so základnou výrobou papiera a ďalej idú aj všetky naše konvertovacie linky na produkciu papierových výrobkov. Naša skupina má viaceré papierne aj v zahraničí, a to na Balkáne, kde sú zamestnanci tiež pravidelne testovaní,“ priblížil generálny riaditeľ SHP Group a.s. Richard Žigmund.

Foto: ECO – INVESTMENT

COVID – 19 testujú aj v najväčšej slovenskej celulózke, ružomberskom závode MONDI SCP. „Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov sú našou najvyššou prioritou. V záujme ich ochrany a s cieľom udržať v prevádzke výrobu a fungovanie nevyhnutných služieb, ktoré poskytujeme pre región, testujeme našich zamestnancov v Mondi SCP pravidelne už niekoľko týždňov. Podľa potreby testujeme antigénovými a PCR testami. Spolupracujeme s certifikovaným súkromným laboratóriom, ktoré vykonáva testy priamo v našom závode. Zamestnanci sú objednaní na presný čas a o výsledku testu sú osobne informovaní prostredníctvom SMS,“ vysvetľuje Ivana Keyzlarová, riaditeľka Ľudských zdrojov v Mondi SCP.

Závody výrobcu Tauris Group, jedného z najväčších producentov mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku, vnímajú situáciu okolo nákazy veľmi citlivo, preto sa na ňu zodpovedne pripravili. „Uvedomujeme si zodpovednosť za plynulé zásobovanie Slovenska práve v týchto časoch. Ale zároveň aj riziko, ktoré stojí na našich zamestnancoch a ich zdraví. Zamestnávame viac ako 1600 ľudí, preto ich bezpečnosť a bezpečnosť výroby je v tomto období kľúčová,“ hovorí Richard Duda, generálny riaditeľ Tauris Group. Pravidelné testovanie, ochranné odevy, respirátory, hygienické slučky pred vstupom do výrobnej časti či dezinfekcie rúk a rukavíc sú každodennou súčasťou výroby. „V tomto smere sme netrpeli nedostupnosťou ochranných či dezinfekčných pomôcok. Sprísnené opatrenia vedenie holdingu prijalo už vo februári a platia pre všetkých zamestnancov. Berú ich s veľkým rešpektom najmä z dôvodu, že chápu, v akom odvetví pracujú a že ide o dôležitú prevenciu,“ vysvetľuje Richard Duda.

Foto: ECO – INVESTMENT

Okrem rozšírenia prísnych hygienických opatrení z výroby aj na ostatných pracovníkov a dodávateľov prijalo vedenie spoločnosti zásadné kroky s cieľom vylúčiť riziko prerušenia výroby v niektorom zo závodov. „Od marca pracujú výroby v závodoch Tauris a RYBA Košice v dištančných režimoch. Sú rozdelené na tri plne funkčné pracovné celky, ktoré sa vzájomne nestretnú. V prípade karantény jedného z nich sa nenaruší celkový chod a funkčnosť jednotlivých divízií,“ uvádza Richard Duda.

Foto: ECO – INVESTMENT

ECO – INVESTMENT a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

