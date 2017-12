Ed Sheeran je nositeľom Radu britského impéria MBE, udelil mu ho princ Charles

LONDÝN 7. decembra (WebNoviny.sk) – Britský spevák a hudobník Ed Sheeran je oddnes nositeľom Radu britského impéria MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire).

Vyznamenanie za prácu v hudobnom priemysle a charite mu udelil v Buckinghamskom paláci princ Charles.

Dvadsaťšesťročný interpret uviedol, že syna kráľovnej Alžbety II. prekvapilo, že deň po slávnosti bude vystupovať v New Yorku. Pred novinármi tiež priznal, že by pokojne vystúpil na plánovanej svadbe princa Harryho a americkej herečky Meghan Markle. Spevák si spomenul aj na starého otca Billa, ktorý zomrel presne pred štyrmi rokmi.

„Môj starý otec bol oddaný rojalista. Myslím si, že by bol na mňa veľmi hrdý,“ vyjadril sa.

Edward Christopher Sheeran *

* debutoval v roku 2011 albumom +, po ktorom nasledovali štúdiovky x (2014) a ÷ (2017). So všetkými tromi nahrávkami dobyl UK Chart, pričom s druhou a treťou sa dostal na vrchol aj v americkom rebríčku Billboard 200. Na konte má napríklad dve Grammy, štyri BRIT Awards či dve Ivor Novello Awards.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.