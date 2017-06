Efektívny domáci čistič na kožené predmety

Máte doma koženú sedačku, ktorú sa vám nedarí vyčistiť? Vyskúšajte tento domáci recept, ktorý vám s tým pomôže.

Ak máte kožený nábytok, asi pravdepodobne už viete, aké ťažké môže byť udržať ho čistý a žiariaci. Aj keď existuje veľa čistiacich prostriedkov na kožu, sú dosť drahé. Najmä, ak máte veľa kožených častí a iných predmetov z kože, pri ktorých ho spotrebujete väčšie množstvo.

Tento domáci recept pre čistenie kože nielen čistí, ale ju aj udržuje zdravšiu. To je skvelý nápad pre tých, ktorí kúria drevom alebo sú nútení ohrievať vzduch vo svojich domovoch. Funguje to naozaj dobre aj na kožených sedadlách automobilov a dokonca aj na obľúbených kožených bundách.

Domáci čistič na kožu:

– 1/4 šálky olivového oleja

– 1/2 šálky octu

– fľaška s rozprašovačom

Postup:

Tieto dve prísady nalejeme do fľašky, poriadne pretrepeme a môžme používať. Po nastriekaní čistič jemne zotrite čistou bavlnenou utierkou. Nebojte sa octu, ak by ste ho trochu cítili, po chvíli vypáchne. Ak však chcete príjemnú vôňu, pridajte do čističa pár kvapiek eukalyptového oleja alebo iného obľúbeného esenciálneho oleja, či pomarančovej kôry.