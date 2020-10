Egan Bernal ukončil sezónu, donútili ho hlavne zranenia

Keď sa Egan Bernal vlani stal prvým Kolumbijčanom a historicky tretím najmladším pretekárom, ktorý triumfoval na prestížnych cyklistických pretekoch Tour de France, doslova vtedy pobláznil „rodnú hrudu“.

Historické rekordy v Kolumbii

Počas minuloročnej poslednej etapy na „Starej dáme“ padol v tejto krajine vďaka Bernalovi historický rekord v sledovanosti televízie a počúvanosti živého rozhlasového vysielania.

V tohtoročnej sezóne poznačenej pandémiou koronavírusu sa mu však nepodarilo nadviazať na úspešný vlaňajšok. Nepripísal si na konto žiadne víťazné preteky a na Tour de France po 16. etapy odstúpil pre problémy s chrbtom.

Momentálne už nemyslí na tohtoročný program. Chce sa dať zdravotne do poriadku, aby bol pripravený na ďalšie výzvy v budúcom roku.

Z horších vecí si človek vezme viac ako z dobrých

„Maximálne sa sústredím na zotavenie a súťažný návrat v roku 2021. Občas to bolo ťažké. Musím to však akceptovať. Napĺňa ma to veľkou motiváciou pracovať ešte viac, aby som sa na bicykli znova cítil dobre, bez bolesti a pripravený súťažiť,“ povedal 23-ročný Bernal pre web cyclingnews.com.

Po predčasnom konci na tohtoročnej Tour de France si spočiatku vzal čas na odpočinok. Neskôr podstúpil v Nemecku špeciálne procedúry týkajúce sa sedenia na bicykli a v posilňovni pracoval na spevnení chrbta.

„Z horších vecí si človek vezme viac ako z dobrých. Počas doterajšej kariéry som mal niekoľko zranení a vďaka každému som sa o sebe niečo dozvedel,“ skonštatoval Egan Bernal.