Egypt sa snaží mimosúdne dohodnúť na odškodnom za zablokovanie Suezského prieplavu

Úrady rokujú o finančnej kompenzácii s majiteľmi obrovskej lode, ktorá na takmer týždeň zablokovala Suezský prieplav. V utorok o tom informoval šéf úradu pre správu Suezského prieplavu Usáma Rabií s tým, že dúfa, že rokovania s japonským majiteľom lode Ever Given, spoločnosťou Shoei Kisen Kaisha, sa skončia bez potreby podania žaloby.

„Diskutujeme s nimi o pokojnom riešení problému bez toho, aby sme sa museli obrátiť na súdy,“ skonštatoval, pričom poznamenal, že ak by prípad skončil na súde, bolo by to pre firmu škodlivejšie, ako sa dohodnúť s manažmentom prieplavu.

Odškodné viac ako miliarda dolárov

Ešte minulý týždeň pritom Rabií povedal, že očakávajú odškodné viac ako miliardu dolárov a zároveň varoval, že v prípade súdneho konania nebude môcť plavidlo s nákladom opustiť prieplav. Do výšky odškodného pritom zahrnuli náklady na záchrannú operáciu, zastavenie premávky a straty na tranzitných poplatkoch za týždeň zablokovania premávky.

Loď sa momentálne nachádza v jednom z jazier v prieplave, zatiaľ čo pokračuje vyšetrovanie. Podľa Rabiího už vyšetrovatelia analyzovali dáta z takzvanej čiernej skrinky plavidla, no zatiaľ nedospeli k záveru, čo spôsobilo uviaznutie Ever Given. Odmietol pritom špekulovať o možných príčinách.

Desatina svetového obchodu v prieplave

Štyristo metrov dlhá a 200-tisíc ton ťažká loď sa 23. marca vzpriečila v prieplave a zasekla sa na brehu. Jej uvoľnenie okrem iného zahŕňalo flotilu silných remorkérov a bagrovacích plavidiel, ktoré odbagrovali 30-tisíc kubických metrov bahna a piesku.

Cez Suezský prieplav prechádza zhruba 12 % svetového obchodu. Podľa dát časopisu Lloyd’s List, ktorý sa venuje nákladnej preprave, blokáda prieplavu denne bránila preprave tovaru v hodnote viac ako 9 miliárd dolárov.