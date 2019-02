eKasa prichádza na Slovensko

BRATISLAVA 15. februára 2019 (WBN/PR) – Od 1. apríla vstúpi do platnosti nová povinnosť pre podnikateľov vo forme eKasy s online pripojením do systému finančnej správy. Štátu má priniesť zvýšenie transparentnosti výberu daní a podnikateľom zjednodušenie komunikácie so štátom a potenciál pre inovácie. Nové riešenia pokladníc okrem online pripojenia majú priniesť mnohé vlastnosti, ktoré podnikateľom môžu uľahčiť život. Všetky bločky z pokladníc budú po novom obsahovať aj QR kód, ktorý jednoduchým spôsobom umožní overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu.

Od 1. apríla 2019 bude pripojenie na systém finančnej správy, a teda zavedenie elektronickej registračnej pokladne (eKasa) pre nových používateľov povinné a od 1. júla 2019 sa bude povinnosť vzťahovať už na všetkých. Podľa údajov finančnej správy a Slovenskej komory daňových poradcov je v súčasnosti v prevádzke vyše 230 000 elektronických registračných pokladníc. Okolo 90 000 kusov budú podnikatelia prispôsobovať cez aktualizáciu softvéru.

Podľa prieskumu agentúry Ipsos o tejto povinnosti síce vie, ale nemá žiadne informácie pätina podnikateľov. Základné informácie má vyše polovica a detailné informácie má 20%. EKasu, resp. riešenie pripravené na eKasu zatiaľ nemá 75% opýtaných. Napriek tomu, že eKasu vnímajú ako novú povinnosť, vidia v nej aj mnohé výhody, ako napríklad zjednodušenie komunikácie so štátnou správou (32% opýtaných), potenciál pre inovácie (21%), či jednoduché ovládanie (20%).

Slovenská komora daňových poradcov vidí prínos pri zavádzaní online pripojenia pokladníc najmä v efektívnejšom výbere daní a poklese manipulácie s pokladnicami:

„Cieľom online napojenia registračných pokladníc na portál finančnej správy je zabrániť podvodom pri evidovaní tržieb. Kontrolami finančnej správy sa zistilo, že sa v praxi používajú neautorizované pokladnice, upravujú sa pokladničné výkazy a pokladničné doklady alebo sa poškodzujú dátové úložiská.“ vysvetľuje Mária Sameková, členka prezídia Slovenskej komory daňových poradcov.

Česko prešlo na eKasu pred dvomi rokmi

V Českej republike už systém elektronickej evidencie tržieb (EET), teda eKasy platí od decembra 2016. Zvedenie systému so sebou prinieslo aj viacero výhod. „České reštaurácie po štarte EET začali výrazne viac prijímať platby kartou,“ povedal výkonný riaditeľ Asociácie prevádzkovateľov mobilných sietí v Česku Jiří Grund. Nutnosť online pripojenia využili tamojší mobilní operátori, ktorí priniesli ucelené riešenia. „Aj na tomto trhu došlo k liberalizácii, ktorá mala za následok zníženie cien registračných pokladní,“ doplnil Grund. Na systéme elektronickej evidencie už funguje aj Chorvátsko od 2013.

EKasa na Slovensku

Systém eKasy založený na skúsenostiach z Českej republiky a rovnako aj Chorvátska prinesie na Slovensko aj operátor O2. Okrem kompletného riešenia pokladne, POS terminálu a tlačiarne odskúšaného na českom aj chorvátskom trhu vie operátor poskytnúť samozrejme automatické pripojenie na dátovú sieť. „Sme pripravení ponúknuť podnikateľom komplexné riešenie eKasy, ktoré zahŕňa nielen pripojenie, ale aj zariadenia spolu s doplnkovou výbavou. Využívame pri tom skúsenosti z Česka a Chorvátska prispôsobené pre rôznych podnikateľov od drobných živnostníkov až po veľké prevádzky,“ hovorí Tomáš Masár, riaditeľ stratégie O2.

V tomto momente prebieha certifikácia zariadenia finančnou správou a O2 by ho chcelo dať podnikateľom k dispozícii koncom marca, t.j. ešte pred vznikom povinnosti 1. apríla.

EKasa prinesie podnikateľom mnohé výhody ako je kompletné skladové hospodárstvo, štatistiky predaja, synchronizácia udalostí online aj v cloude, manažment stolov pre reštaurácie a kaviarne, vzdialený prístup pre servisné zásahy a pod. „Pre podnikateľov sa otvára potenciál pre inovácie. Nové eKasy budú prinášať praktické výhody, vďaka ktorým sa podnikateľom môžu odbúrať mnohé administratívne úkony, ako napríklad denná uzávierka a pod. Keď sa naučia plne využívať všetky benefity, môže to pre nich znamenať nespornú výhodu,“ dopĺňa Tomáš Masár z O2. EKasa po skúsenostiach z Česka bude zohľadňovať špecifikácie pre rôzne segmenty podnikania a bude dostupná v dvoch variantoch podľa potrieb (kompakt a komplet). Integrované riešenie platobného terminálu bude motivujúce pre platby kartou.

Pripojenie na sieť

Pripojenie O2 zabezpečí prostredníctvom svojej siete, ktorá je dostupná pre vyše 99,3 % ľudí/populácie.

„Ako operátor vieme zabezpečiť pripojiteľnosť. Okrem toho sme sa rozhodli, že dáta potrebné na komunikáciu s finančnou správou poskytneme zadarmo aj na iných službách, s cieľom prispieť na vlastné náklady k rozvoju digitalizácie. Našim cieľom je, aby prechod na eKasu bol pre podnikateľov bezproblémový, preto chceme čo najviac vyjsť podnikateľom aj štátu v ústrety a nespoplatňovať prenesené dáta pri komunikácii s finančnou správou,“ vyhlásil T. Masár.

Cena pod očakávaniami

Podľa prieskumu agentúry Ipsos tretina podnikateľov (35%) očakáva, že úvodné náklady budú v intervale 200 až 1000 eur, pričom vyše 20% si myslí, že náklady budú vyššie ako 300 eur.

„Našim cieľom je, aby sme prišli s najvýhodnejším riešením, ktoré podnikateľov nielenže nezaťaží, ale odbremení od rôznych povinností. Tým je aj úvodná platba, ktorá bude predstavovať 2 eurá a zvyšok umožníme podnikateľovi platiť formou splátok,“ hovorí T. Masár. Mesačná platba za eKasu bude 25 eur, v čom je zarátaná splátka zariadenia (5eur/mes.) a celková služba eKasy (licencia za softvér, chránené úložisko, aktualizácie, technická podpora a pripojenie zariadenia). Cena zariadenia pri platbe v hotovosti je 218 eur, ktorú si zákazník môže znížiť ešte o bonus vo výške 96 eur pri jej dvojročnom využívaní.

O prieskume spoločnosti Ipsos

Prieskum agentúry Ipsos bol zrealizovaný v mesiaci február 2019 na celom území Slovenska pre spoločnosť O2 Slovakia na vzorke 128 živnostníkov a drobných podnikateľov, ktorí používajú registračné pokladnice.

Viac info o eKase nájdete na: https://ekasa.o2.sk/