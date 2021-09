Ekologickí smart pomocníci u vás doma

V poslednej dobe si všetci čoraz viac uvedomujeme dôležitosť ochrany našej planéty a jej zdrojov. S hroziacimi environmentálnymi zmenami je teraz, viac ako kedykoľvek predtým, dôležité chrániť životné prostredie. Prémiová značka spotrebičov Miele už niekoľko rokov stojí na čele inovácií, ktoré napomáhajú ekologickým riešeniam aj pri bežných domácich prácach ako je upratovanie, varenie, pranie či sušenie. Do svojich spotrebičov totiž implementuje inovatívne funkcie, ktoré nielen uľahčujú domáce povinnosti, ale tiež pomáhajú chrániť planétu.

Existuje niekoľko vecí, ktorými môžete aj vy malými krôčikmi prispieť k veľkým ekologickým rozdielom. Napríklad úsporou vyčerpateľných zdrojov ako sú voda či elektrická energia. Nemecká značka kvality Miele predbehla dobu a uviedla na trh spotrebiče, ktoré sú šetrné nielen k životnému prostrediu, ale aj vašej peňaženke. Nič z toho by však nebolo možné bez niekoľkých inovatívnych technológií, ktoré sú výsledkom dlhoročného výskumu a vývoja odborníkov z Miele.

Inovatívna technológia EcoSpeed šetrí čas aj energiu

Pranie a sušenie bielizne je jednou z najzákladnejších domácich prác, ktoré mesačne spotrebujú obrovské množstvo vody a elektrickej energie. Aj z tohto dôvodu je dôležité prať bielizeň nielen efektívne, na plné dávky, ale aj výber programu, v ktorom sa prací cyklus uskutočňuje. Všetky práčky Miele disponujú tzv. inteligentnou množstevnou automatikou. Tá analyzuje aktuálne naplnenie a použije len toľko vody a elektrického prúdu, koľko je potrebné pre optimálny výsledok prania a plákania. Vďaka technológii EcoSpeed môžete následne usušiť vašu bielizeň obzvlášť rýchlo a inovatívne – spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Ekonomická prevádzka prebieha tak, že beh programu trvá kratšie, čím sa šetrí nielen elektrická energia, ale aj váš čas, a to za dosiahnutia rovnakých výsledkov ako pri programoch bez úspornej funkcie. S najlepšou triedou energetickej účinnosti A +++ teda šetríte nielen planétu, ale aj rodinný rozpočet. Funkcia EcoSpeed je ekologickou alternatívou sušenia a nájdete ju vo viacerých modeloch sušičiek Miele, ako napríklad TEF 655 WP EcoSpeed a TWD 440 WP EcoSpeed.

Foto: Miele

Pre ekologické sušenie

Šetrnosť vašej sušičky k životnému prostrediu závisí nielen od triedy energetickej účinnosti, v ktorej sa nachádza, ale aj od toho, koľko energie a ako ju spotrebúva. Aj preto je dôležité myslieť na planétu najmä pri ich prevádzke a sušiť bielizeň s väčším ohľadom na spotrebu. Filtračný systém a bezúdržbový výmenník tepla EcoDry, je inovatívna technológia od Miele, ktorá zaručuje dlhodobo nízku spotrebu energie a krátke doby sušenia. Vďaka efektívnej interakcii medzi patentom sa zamedzí upchatiu výmenníka tepla, ktorý by inak v priebehu času spôsobil zníženie výkonu. EcoDry sušičky s tepelným čerpadlom od Miele pracujú neustále ekonomicky – po celú dobu životnosti spotrebiča, čím prispieva k optimálnej šetrnosti planéty počas celej doby používania. Príkladom je prémiový model práčky s predným plnením TEJ 675 WP Eco, s ktorým môžete aj vy urobiť malé gesto pre veľký rozdiel.

Foto: Miele

Majte spotrebu vždy pod kontrolou

Chcete prať šetrne? Funkcia Eco Feedback vám umožňuje zachovať ekologicky optimálny variant prania vašej bielizne. Práčky Miele s EcoFeedback poskytujú presné údaje o spotrebe energie a vody. To vám dáva plnú kontrolu nad nákladmi na spotrebu a zároveň zabezpečí, že využívate len toľko vody a energie, koľko je naozaj potrebné. Pred spustením programu si môžete vyžiadať predpoveď spotreby pre vami zvolený program. Presné údaje o spotrebe sú k dispozícii po dokončení programu, pretože reálna spotreba sa môže mierne líšiť. Technológia EcoFeedback je spoľahlivým a inovatívnym riešením ako skutočne chrániť planétu, aj vašu peňaženku. Funkcia EcoFeedback je dostupná vo viacerých modeloch Miele, a to konkrétne u práčok s predným plnením WEI 875 WPS a WWV 980 WPS.

Foto: Miele

Skutočná úspora energie s režimom Eco Mode

Patríte k milovníkom kávy, no záleží vám na planéte? S ekologickým režimom EcoMode si môžete obľúbený nápoj vychutnávať bez výčitiek svedomia. Eco režim od Miele sa stará o to, aby sa kávovar z dôvodu úspory energie zohrieval až tesne pred prvým podávaním nápoja, čím sa spotrebuje len toľko energie, koľko je nevyhnutné. Ak je Eco režim zapnutý, kávovar sa zahrieva vždy pred prípravou nápoja nanovo. Príprava síce trvá o niečo dlhšie, no je jednoznačne šetrnejšia k životnému prostrediu. Ak je Eco režim vypnutý, spotrebuje sa značne väčšie množstvo energie, prístroj zostáva zohriaty a nápoje je možné pripraviť s kratšou dobou čakania. Na displeji sa vždy zobrazí hlásenie k zmenenej spotrebe energie. Režim Eco je voľne voliteľná funkcia a dá sa aktivovať alebo deaktivovať pomocou základných nastavení vášho kávovaru Miele CM 7750.

Šetrnosť k planéte a ochrana životného prostredia je pre značku kvality Miele dlhodobým záväzkom. Spolu s rastúcim záujmom a dopytom po ekologickejších riešeniach sa inovatívne spotrebiče Miele dostávajú na popredné priečky nielen v oblasti kvality, ale aj v rámci ochrany prostredia, v ktorom žijeme. Pridajte sa k nám na cestu za čistejším a ekologickejším zajtrajškom – aj bežné úkony v domácnosti majú na záchranu planéty veľký vplyv.

