Ekonomika USA v druhom štvrťroku vzrástla viac, ako sa pôvodne odhadovalo

Americká ekonomika podľa najnovšieho odhadu v druhom štvrťroku medziročne posilnila o 6,7 percenta. Informovalo o tom vo štvrtok ministerstvo obchodu USA.

Rezort tak mierne zlepšil odhad rastu hospodárstva za apríl až jún, keďže doteraz predpokladal, že ekonomika v druhom kvartáli posilnila o 6,6 percenta.

Vírus spomaľuje aktivitu

Tohtoročný rast amerického hrubého domáceho produktu pravdepodobne v druhom kvartáli kulminoval.

Šírenie koronavírusu totiž teraz časť aktivity spomaľuje, programy vládnej podpory sa zmenšujú a problémy dodávateľského reťazca v spracovateľskom priemysle pretrvávajú.

Oživenie môže byť výrazné

Panel prognostikov americkej Národnej asociácie podnikových ekonómov (NABE) predpovedá, že za celý rok 2021 sa hospodárstvo USA zväčší o 5,7 percenta.

Išlo by o výrazné oživenie po vlaňajšom poklese hospodárstva krajiny o 3,4 percenta. Zároveň by to bol najsilnejší rast od roku 1984, v ktorom ekonomika USA stúpla o 7,2 percenta.