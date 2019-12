Ekoviny #3

Z DOMOVA

Nedávno to bolo presne 15 rokov od najväčšej veternej katastrofy na Slovensku. Víchrica Alžbeta zasiahla Vysoké Tatry 19. novembra 2004 a práce na odstraňovaní následkov skončili až máji 2006. Vietor vtedy poškodil vyše 2 milióny metrov kubických drevnej hmoty. Ako uviedla koordinátorka vonkajšej komunikácie TANAP-u, Martina Petránová, lesníci od spomínanej kalamity vysadili vyše 8 miliónov sadeníc ako súčasť projektu rekonštrukcie, revitalizácie a obnovy zničených lesných ekosystémov. Na mnohých miestach už lesníci evidujú mladý, druhovo pestrý les, ktorý by mal v budúcnosti lepšie odolávať podobným extrémom. Celý článok nájdete tu.

Stredné školy v Košickom kraji pokračujú s budovaním dažďových záhrad. Na jeseň tohto roka ich pribudlo až 5 a slúžia ako vodozádržné opatrenie. Vybudovanie týchto záhrad si doteraz vyžiadalo finančné prostriedky vo výške bezmála 12 tisíc EUR, no napriek tomu to predseda KSK, Rastislav Trnka, pokladá za finančne menej náročný, no za to veľmi efektívny spôsob zachytávania vody. Dažďová voda sa tým pádom neodteká bez úžitku a žiaci dostávajú vynikajúci príklad, ako pristupovať k životnému prostrediu šetrne. Celý článok nájdete tu.

ZO SVETA

Z Brazílie prichádzajú negatívne správy o amazonskom pralese. Ako uviedla brazílska vláda v predbežnej správe, miera odlesňovania je totižto najväčšia od roku 2008. Nárast je oproti minulému roku 30%. Od augusta minulého roka do júla 2019 sa vyrúbalo 9762 kilometrov štvorcových. Minister životného prostredia Ricardo Salles tvrdí, že za nárast môže najme nelegálna ťažba a rúbanie stromov na poľnohospodárske účely. Amazonský prales je najväčším na svete a zohráva kľúčovú úlohu v boji proti klimatickej zmene vďaka schopnosti absorbovať veľké množstvá oxidu uhličitého. Celý článok nájdete tu.

Greta Thumbergová získala Nemeckú cenu za trvalú udržateľnosť za rok 2019. Mladá aktivistka zo Švédska dostala toto ocenenie vďaka jej angažovanému postoju v otázkach ochrany klímy. Preslávila sa po tom, ako denne protestovala pred švédskym parlamentom, kde žiadala politikov o rázne kroky proti klimatickým zmenám. Tiež inšpirovala mladých ľudí k vlne protestov pod názvom „Piatky za budúcnosť.“

Akokoľvek môže byť Greta Thumberhová kontroverzná a kritizovaná za svoje názory, skutočnosťou zostáva, že by sme si z jej správania mali brať príklad. Tlak verejnosti núti vyššie postavených konať. Na tieto udalosti reagujú aj veľké korporácie rôznymi krokmi na čo si ale treba dávať pozor. Treba rozlišovať kto sa chce na „eko vlne“ iba zviesť a kto chce naozaj niečo urobiť. Eko marketing je momentálne veľmi úspešný a často nerozlišujeme či je správny alebo nie.

V závere sa opriem o inšpiratívny názor, ktorý nedávno vyjadril Viktor Vincze vo svojom poste na sociálnej sieti Instagram, kde sa oprel o rozhovor s profesorom STU Pavlom Alexym. Spomína v ňom dôležitosť plastov v našom živote a hystériu, ktorú sme okolo „top materiálu“, ako plast vo svojom názore Vincze opísal, spustili. Netreba plastové výrobky bezhlavo nahrádzať inými alternatívami, a to z dôvodu, že treba myslieť aj na zaťaženie prírody výrobou iných alternatív akými sú sklo alebo papier. Výroba týchto materiálov sa podľa profesora odrazí na spotrebe energie, ktorá narastie o 200% a objem skládok narastie až o 256%.

Riešením ale samozrejme nie je používať plast aj naďalej. Dôležité je obmedziť využívanie akýchkoľvek materiálov.

Stačí začať malými krokmi, ako napríklad nosiť si vlastnú fľašku s vodou a nekupovať si každý deň novú či už je z plastu alebo zo skla. Veď predsa na roztavenie skla pri recyklácii treba 1600°C a emisie z komína takisto zaťažujú prostredie podobne ako plastová fľaška pohodená na zemi.

Treba nad svojimi každodennými aktivitami rozmýšľať a nestať sa len ďalšou obetou konzumu. Menej zaťažíte svoje zdravie, prírodu a v neposlednom rade aj peňaženku.

Post Viktora Vinczeho nájdete tu https://www.instagram.com/p/B5af3haFYFi/

Článok s profesorom nájdete tu – https://www.aktuality.sk/clanok/742668/histeriou-proti-plastom-skodime-zivotnemu-prostrediu-ovela-viac-rozhovor/

Priatelia, buďme uvedomelejší.

Napísal: Adam Rumanko (ZeroWasteSK)

Článok vznikol vďaka spolupráci projektov Eatgreen a Zero Waste SK.

