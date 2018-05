Ekvádorské dievča je vraj zverené matke, otec podľa právničky Izabelu izoluje a bráni stretnutiu

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Maloletá Izabela je zverená do starostlivosti matky, a to podpísanou dohodou rodičov v Ekvádore, ktorá má účinky súdneho rozhodnutia. Slovenský súd nemá právomoc rozhodovať o zverení maloletej hociktorému rodičovi, toto môže výlučne súd Ekvádoru, tvrdí právna zástupkyňa matky Daniela Ježová, ktorá dnes agentúre SITA poslala reakciu na tvrdenia právneho zástupcu otca Andreja Garu.

Majú právoplatné rozhodnutie súdu

Dodáva, že podľa matky do dnešného dňa nebol doručený predložený návrh na rozvod, a preto sa ani k nemu nevyjadrila. Medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky je aj zabezpečenie riadneho kontaktu dieťaťa s druhým rodičom, v tomto prípade s matkou počas pobytu dieťaťa na Slovensku, aby nebol narušený vzťah medzi dieťaťom a rodičom, konštatuje právna zástupkyňa matky v tlačovej správe.

„Máme osobitné riadne právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu SR, ktoré určuje presné časy kontaktu matky s dieťaťom. Matka sa má stretávať s dieťaťom od pondelka do utorka vrátane prespávania, od stredy do štvrtka vrátane prespávania a každý druhý víkend od piatka až do pondelka. Tento kontakt nie je zabezpečený, nerealizoval sa takto ani raz od 30. septembra 2017 aj napriek existencii právoplatného a vykonateľného rozhodnutia. Matka bola viackrát žiadať o pomoc na úrade práce, táto jej však do dnešného dňa nebola poskytnutá,“ vysvetľuje Ježová.

Porušenie zo strany školy

„Môj prípad trvá už veľmi dlho, pričom stav sa vôbec nemení. Otca sa musím doprosovať o každú minútu vidieť Izabelku, pričom vidieť ju môžem len pod dohľadom otcovej rodiny, nikdy nie sama. Cítim sa vtedy ako vo väzení. Otec a jeho rodina ma izolujú od dcérky. Ak by otec uniesol cudzie dieťa, už dávno je vo väzení. Dcérka situáciu vníma a je pre ňu už neúnosná, vidím to na nej,“ cituje tlačová správa matku maloletej.

Osobitnou kategóriou porušovania v tomto prípade je porušovanie zo strany školy, ktorá tiež reprezentuje Slovenskú republiku ako celok a je súčasťou sústavy orgánov Slovenskej republiky, uviedla Ježová.

„Všetky rozhodnutia hovoria, že maloletá nemá navštevovať túto základnú školu, pričom ju stále navštevuje. Otec dieťa izoluje v škole a je tam zamestnaný. Riaditeľka vytvára otcovi potrebné podmienky na izoláciu maloletej od matky. Štátna školská inšpekcia uviedla, že toto nemá v kompetencii, ale neuviedla, ktorý kontrolný orgán má situáciu napraviť,“ dodala.

Tvrdenia právneho zástupcu otca dieťaťa

Ježová tiež konštatuje, že Haagsky dohovor ako medzinárodná zmluva dáva štátu šesť týždňov na zabezpečenie návratu dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu. Maloletá sa na Slovensku nachádza už vyše roka.

Právny zástupca otca maloletej Izabely Gajdarovej Andrej Gara v utorok vyhlásil, že rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave v prípade matky z Ekvádoru, ktorá bojuje o svoju dcéru, do dnešného dňa nenadobudlo právoplatnosť, lebo nebolo doručené otcovi.

Gara tak reagoval na informáciu z pondelkovej tlačovej besedy poslankyne Národnej rady SR a členky parlamentného ľudskoprávneho výboru za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Natálie Blahovej. Poslankyňa oznámila, že ekvádorský parlament jednohlasne schválil rezolúciu, ktorou vysiela na Slovensko svoju ministerku spravodlivosti, ministerku zahraničných vecí a ombudsmanku s cieľom riešiť nevymožiteľnosť práva, a to na najvyššej diplomatickej úrovni.