El Clásico bude pre Real Madrid životne dôležité, tréner Setién sa spolieha na Messiho

Nedeľňajšie večerné El Clásico, teda ostro sledovaný súboj dvoch španielskych futbalových gigantov Realu Madrid a FC Barcelona, môže a aj nemusí napovedať o tom, kto získa ligový titul. Ak v prestížnom súboji uspejú hostia, v tabuľke budú mať pred Realom náskok piatich bodov a cestu za obhajobou titulu otvorenú.

V prípade remízy zostanú na čele Katalánci s dvojbodovým náskokom pred nedeľňajším súperom a ak získa tri body Real, opäť sa dostane na čelo hodnotenia La Ligy o bod pred FC Barcelona. Zápas na Štadióne Santiaga Bernabéua budú sledovať fanúšikovia z celej planéty.

Životne dôležitý súboj

„Uvedomujem si, že sme doma nezvíťazili v ostatných troch zápasoch. Ide o trochu chúlostivú situáciu. Aj také veci sa však stávajú a my musíme zostať pozitívne naladení. Potrebujeme podporu našich priaznivcov od prvej minúty až do záverečného hvizdu, s nimi to môžeme zvládnuť,“ myslí si kouč Realu Zinedine Zidane.

Jeho náprotivok Quique Setién na lavičke Barcelony si myslí, že v nedeľu ide o životne dôležitý súboj pre Real. „Omnoho viac ako pre nás, tým som si istý,“ vyhlásil. Setiénovi sa ako trénerovi ešte nepodarilo na pôde Realu bodovať, to však ešte viedol Betis Sevilla. Teraz ho čaká premiéra ako kouča katalánskeho veľkoklubu v tak prestížnom stretnutí.

Spolieha sa na Messiho

Podľa kormidelníka Barcelony nepresvedčivé výsledky Realu v ostatných dueloch nič neznamenajú. „Real si vždy veľmi nebezpečný a je jedno, či hrá doma alebo nie,“ poznamenal.

Setién sa bude v nedeľu spoliehať na argentínsky ofenzívny klenot Lionela Messiho, ktorého čaká už 43. El Clásico v kariére. „Veľmi rád som sledoval jeho hru v predchádzajúcich dueloch proti Realu. Je to veľmi dôležitý hráč a veríme, že podá skvelý výkon a pomôže nám k víťazstvu,“ dodal Setién.