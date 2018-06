El Maestra nahradil v Spartaku Trnava Radoslav Látal, chce nadviazať na majstrovské výkony

TRNAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Novým trénerom futbalistov Spartaka Trnava sa stal český kouč Radoslav Látal, informuje o tom oficiálny web úradujúceho slovenského majstra. Látal na lavičke Spartaka nahradí Nestora El Maestra, ktorý po úspešnej sezóne odišiel a stal sa koučom bulharského tímu CSKA Sofia.

Rokoval s českým tímom

Štyridsaťosemročný rodák z Prostějova (nar. 6. januára 1970) pôsobil dosiaľ naposledy v bieloruskom Diname Brest, kde po štyroch mesiacoch a príchode legendárneho Argentínčana Diega Maradonu skončil. Látal v minulosti na Slovensku viedol aj MFK Košice, v Poľsku trénoval Piast Gliwice (2. miesto v Ekstraklase, pozn.) a v domovine bol koučom Baníka Ostrava, Sokolova, Opavy či Frýdku-Místku.

„Rodilo sa to veľmi rýchlo. Bol som síce v kontakte s jedným českým tímom, s ktorým som rokoval už o podmienkach. Vstúpil však do toho Spartak s veľmi jasnou a serióznou ponukou. Napokon to dopadlo tak, že som tu,“ povedal Radoslav Látal, ktorý podpísal zmluvu na jeden rok s opciou na ďalšie pokračovanie.

FC Spartak sa pod vedením Látala predstaví v sezóne 2018/2019 v Lige majstrov, čaká ho štart v 1. predkole. „Je to veľká výzva. Všetci vieme, že Trnava získala titul po veľmi dlhom čase. Rád by som nadviazal na odvedené výkony. Čo sa týka prípravy, musím sa zoznámiť s chalanmi, zistiť ich vlastnosti, plusy aj mínusy. Času veľa nie je, budeme potrebovať pracovať, aby sme sa dostali do kondície a chytili formu z minulej sezóny,“ dodal český kormidelník „andelov“.

Bohatá hráčska kariéra

Látal má za sebou bohatú hráčsku kariéru, hral za Sigmu Olomouc, Duklu Praha, Baník Ostrava, najväčšiu stopu však zanechal v nemeckom klube Schalke 04. Reprezentoval bývalé Československo (11 štartov / 2 góly), pravú stranu zálohy či obrany obhospodaroval aj v národnom tíme Českej republiky (47 zápasov / 1 gól). Na ME 1996 v Anglicku bol členom „strieborného“ českého tímu, ktorý nestačil až vo finále na Nemecko.

„Rokoval s Libercom. Museli sme byť rýchli, pretože už boli v rozhovoroch pomerne ďaleko. Po definitívnom odchode Nestora El Maestra sme si veci vyhodnocovali. Pre Radka hralo, že pozná slovenské prostredie, dokonca vyhral Slovenský pohár s Košicami. Bol to výborný futbalista, ktorý má za sebou úspechy v bundesligovej súťaži, českej lige, získal striebornú medailu z majstrovstiev Európy s českým nároďákom.

Vyhral so Schalke 04 Pohár UEFA aj Nemecký pohár,“ vyjadril sa pre portál trnavskyhlas.sk generálny manažér FC Spartak Trnava Pavel Hoftych a dodal, „má hráčom čo ponúknuť na základe skúsenosti. Každá rada človeka, ktorý si prešiel tak náročnými zápasmi, bude pre mužstvo cenná. Radek môže ponúknuť veľa skúseností, po úspešnej sezóne nám spomedzi kandidátov zapasoval najviac.“

Zloženie kádra

Podľa jeho slov v súčinnosti s novým kormidelníkom budú riešiť aj prípadné posilnenie trnavského kádra. „Nechceli sme robiť rozhodnutia pred príchodom trénera, doladenie kabíny spravíme spoločne,“ uviedol Hoftych.

Známe už je, že z Trnavy napokon odchádza aj krídelník Reagy Baah Ofosu. S Lukášom Greššákom klub dolaďuje podmienky novej spolupráce, v Spartaku by mal pokračovať. Vedenie úradujúceho majstra sa bude snažiť získať v letnom prestupovom období defenzívneho záložníka ako náhradu za Yasina Pehlivana a tiež hrotového útočníka.

V tejto súvislosti zaznelo meno Tomáša Poznara. Dvadsaťdeväťročný útočník Plzne naposledy hosťoval v Baníku Ostrava, v Trnave už pôsobil za éry trénera Juraja Jarábka. „Padajú rôzne mená. Máme databázu hráčov, vyberáme najvhodnejšie typy, ktoré sú pre nás na trhu dostupné,“ dodal pre portál trnavskyhlas.sk generálny manažér „andelov“ Pavel Hoftych.

FC Spartak Trnava začne letnú prípravu v pondelok 11. júna. Prvý prípravný zápas odohrá v sobotu 16. júna o 13.00 h v Jaslovských Bohuniciach proti Zbrojovke Brno.