El Maestro smeruje z Trnavy do CSKA Sofia, jeho snahou je vytvoriť dobrý a úspešný tím

SOFIA 7. júna (WebNoviny.sk) – Nestor El Maestro sa stal oficiálne novým trénerom futbalistov bulharského tímu CSKA Sofia. Klub ho predstavil na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Dohodli sa veľmi rýchlo

Spolu s niekdajším hlavným koučom Spartaka Trnava zamieril do Sofie aj jeho brat a asistent Nikon. „Prichádzam do skvelého klubu, ktorý je známy po celom svete. Dohodli sme sa veľmi rýchlo. Chceme vytvoriť dobrý tím, ktorý bude úspešný. Musíme triumfovať viackrát ako ostatné tímy, je to jednoduché,“ uviedol podľa sportal.bg 35-ročný El Maestro.

Tím CSKA Sofia obsadil v uplynulom ročníku tamojšej najvyššej súťaže druhé miesto, za majstrovským družstvom Ludogorec Razrgrad zaostal o sedem bodov.

Spartak Trnavu priviedol k titulu

El Maestro už v Trnave zaujal, keď sa veľmi rýchlo naučil po slovensky. Rovnaký plán má aj v novom pôsobisku. „Pokúsim sa naučiť po bulharsky, nemyslím si, že to bude náročné. Verím, že to zvládnem do januára. CSKA je jeden z najlepších klubov v Bulharsku, je tu však aj Ludogorec, ktorý je sedemnásobný šampón. Ludogorec je niečo ako Bayern Mníchov v Nemecku,“ dodal rodák z Belehradu.

Do tímu sa nechystá priviesť žiadneho z hráčov, ktorých viedol v Trnave. „To, čo sme dokázali so Spartakom je možno najväčšie prekvapenie v Európe. CSKA je oveľa väčší klub. V celej slovenskej lige nie je veľa futbalistov, ktorí by tu mohli hrať. Veľa hráčov v Trnave malo vlani životnú sezónu. Momentálne teda nemám v záujme priviesť do Sofie nikoho zo Spartaka,“ vyhlásil El Maestro na tlačovej konferencii.

El Maestro priviedol v uplynulej sezóne Spartak Trnava k prekvapujúcemu zisku titulu po 45 rokoch. V máji sa však rozhodol nepokračovať na Slovensku. V minulosti pôsobil ako asistent trénera v Schalke, Hannoveri či v Hamburgu.