Elektrárne Vojany sú stále zachránené, tvrdí minister Kažimír

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Prevádzka Elektrárne Vojany je stále zachránená. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister financií Peter Kažimír. „Väčšinový akcionár rozhodol o tom, že elektráreň zostáva v prevádzke. Pokiaľ mám informácie, tak sa ani neuvažuje, že by mala byť táto elektráreň odstavená. Táto elektráreň má veľký význam pre región . Aj z pohľadu zamestnanosti, aj z pohľadu celkovej kapacity výroby elektriny,“ povedal Kažimír.

Minister financií Peter Kažimír bol ešte na konci volebného obdobia predchádzajúcej vlády aj pri podpise memoranda so spoločnosťou Theta Energy Group. Tá chcela preinvestovať vo vojanskej tepelnej elektrárni zhruba 700 miliónov amerických dolárov. Plánovala tepelnú elektráreň premeniť na obnoviteľný zdroj a do jej areálu pritiahnuť investorov s vyššou pridanou hodnotou. Minister v súčasnosti o tomto projekte nemá žiadne informácie. Nemyslí si však, že rokovania so spomínaným investorom boli zbytočné.

„Žiadne rokovanie s potenciálnym investorom nie je zbytočné a pokiaľ viem, nevynaložili sme (štát – pozn. red.) žiadne dodatočné prostriedky na tento projekt. Máme povinnosť sa stretávať s možnými investormi,“ zdôraznil Kažimír s tým, že je dobré stále hľadať investora. „Len musím pripomenúť, že väčšinový vlastník Slovenských elektrární je stále zo súkromného sektoru,“ konštatoval Kažimír.

Podľa ostatných medializovaných informácií je investičný projekt spoločnosti Theta Energy Group minulosťou. Podľa niektorých médií išlo len o akýsi nereálny projekt medializovaný pred blížiacimi sa minuloročnými parlamentnými voľbami. Podľa informácií portálu vEnergetike.sk, by však mal projekt ďalej pokračovať.

Závod Elektrárne Vojany sa nachádza na východnom Slovensku v okrese Michalovce. Celkový inštalovaný výkon v súčasnosti prevádzkovaných blokov elektrárne Vojany I je dvakrát 110 megawattov. Elektráreň vo Vojanoch zabezpečuje dodávkou bázovej elektrickej energie spoľahlivosť prenosovej sústavy východného Slovenska. Tiež poskytuje pre elektrizačnú sústavu podporné služby potrebné na udržanie kvalitatívnych ukazovateľov sústavy. Od roku 2009 vyrába elektrinu nielen prostredníctvom uhlia, ale aj biomasy.