Elektronická aukcia frekvencií pre 5G sieť bude ešte tento rok, no so zavádzaním sietí stále zaostávame

Elektronická aukcia v rámci výberového konania na frekvencie z pásma 700 MHz, ktoré budú používať mobilní operátori na budovanie 5G siete, prebehne ešte v tomto roku. Uviedol to dnes minister dopravy a výstavby Andrej Doležal s tým, že takýto prísľub dostal od predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

„So znepokojením sledujem, ako ostatné krajiny, ako napríklad Česko, Maďarsko či Rakúsko nás v zavádzaní 5G siete postupne predbiehajú. Verím však, že nebudeme ďalej zaostávať a aj implementácia 5G siete bude napredovať,“ dodal Andrej Doležal.

Huawei a bezpečnosť pri využívaní 5G siete

Čo sa týka spoločnosti Huawei a bezpečnosti v súvislosti s využívaním 5G siete, tak podľa šéfa rezortu dopravy a výstavby je to otázka skôr na Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).

„Dôležité je, že vláda prijala rozhodnutie, ktorým časť telekomunikačnej infraštruktúry zverila pod kompetenciu NBÚ, ktorý spolu s ministerstvom dopravy a výstavby pripravili nástroj, pomocou ktorého sa bude posudzovať bezpečnosť komplexne,“ uviedol minister. Doležal nepredpokladá, že sa v tomto smere budú menovať rôzne spoločnosti.

Výsledky výberového konania budú známe neskôr

Keďže všetky fázy výberového konania na frekvencie z pásma 700 MHz už prebehli, na rade je podľa Romana Vavra, tlačového hovorcu regulačného úradu, ako posledná fáza elektronická aukcia. Zákon o elektronických komunikáciách však podľa neho neumožňuje úradu počas výberového konania poskytovať informácie o jeho priebehu a o predložených ponukách.

„RÚ bude o priebehu a výsledkoch výberového konania informovať až po jeho ukončení,“ dodal Roman Vavro.

Mobilní operátori už 5G sieť spustili

Mobilní operátori nečakajú na výsledky výberového konania a spustili 5G sieť, a to konkrétne Swan Mobile (4ka) v Banskej Bystrici a O2 Slovakia v Bratislave. Využívajú na to už v minulosti pridelené frekvencie, ktoré používajú aj pre 2G, 3G alebo 4G siete. Keďže povolenia sú technologicky neutrálne a s frekvenciami z pásma 3400 – 3800 MHz sa priamo počíta pri budovaní 5G siete, tak im v tom podľa RÚ nič nebráni.

„Slovenská republika ako prvá krajina z Európskej únie pridelila všetky voľné frekvencie z pásma 3400 – 3800 MHz už v roku 2017,“ dodal Roman Vavro.

Adekvátna infraštruktúra je potrebná

Rastúca spotreba dát bežnými používateľmi aj priemyslom si vyžaduje podľa ministerstva dopravy a výstavby adekvátnu infraštruktúru. Práve 5G sieť je krokom ku kvalitnému fungovaniu napríklad IoT technológií, Smart home, autonómnych vozidiel, ale aj Industry 4.0.

„Sú to všetko technológie pre budúcnosť, ktoré uľahčia nielen každodenný život, ale aj priemyselnú výrobu či zdravotníctvo. 5G sa vyznačuje najmä rýchlejším a stabilnejším prenosom väčšieho množstva dát,“ upresnilo oddelenie pre komunikáciu s verejnosťou ministerstva dopravy a výstavby.

Ministerstvo sa vyjadrilo aj k intenzite žiarenia

Na margo intenzity žiarenia mobilných telefónov rezort pripomenul, že jedna hodina strávená na slnečnom žiarení je ekvivalentom k 500-tisíc hodinám používania mobilného telefónu.

Mobilné siete pracujú vo frekvenčných pásmach od 700 MHz do 2600 MHz, pričom 5G operujú na maximálnej frekvencii 39 GHz. Viditeľné slnečné žiarenie má frekvenciu 500 000 GHz. Koľkokrát je menšia frekvencia, toľkokrát je menšia energia; 5G teda bledne v porovnaní so svetlom, na ktorom sa ľudia opaľujú. Jediný efekt, ktorý môže neionizujúce žiarenie mať, je jemné ohrievanie, aj to len na úrovni, ktorá je nepredstaviteľne malá.

„Všetky používané zariadenia musia byť certifikované a homologizované podľa platných pravidiel na Slovensku aj v EÚ,“ dodal rezort dopravy a výstavby.