Elektronická komunikácia má byť prehľadnejšia, NASES zavádza potvrdenie odoslania podania

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Elektronická komunikácia by mala byť prehľadnejšia. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zavádza ďalšiu novinku.

„Od piatka nájdete vo svojej e-schránke potvrdenie presného momentu odoslania vášho elektronického podania. Správu bude systém zasielať automaticky po odoslaní a bude využiteľná aj na právne účely,“ informovala agentúra.

Podľa zákona o e-Governmente sa elektronické podanie považuje za podané jeho odoslaním do elektronickej schránky orgánu verejnej moci. „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“ bude slúžiť práve na účely preukázania presného momentu odoslania elektronického podania. Potvrdenie o momente odoslania má podľa NASES-u význam najmä z pohľadu počítania zákonných lehôt.

„Pri niektorých podaniach je totiž rozhodujúci termín odoslania. Ak by sme to porovnali s „listinným svetom“, tento termín nám potvrdzuje podací lístok z pošty. To platí napríklad pri podaniach súvisiacich s ukončením podnikania, či napríklad odvolaniach pri súdnych konaniach. Elektronické potvrdenie dostane do e-schránky nielen odosielateľ, ale aj orgán verejnej moci, ktorému bolo podanie adresované,“ objasnila agentúra.

Generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka, verí, že potvrdenie uľahčí občanom a podnikateľom prácu s elektronickými schránkami a sprehľadní komunikáciu s úradmi. „Potvrdenie sa totiž odosiela ihneď a s presným časom odoslania podania,“ konštatoval. Odosielateľom správy bude Úrad vlády SR, ktorý je správcom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Do 31. mája 2018 potvrdenie o odoslaní elektronického podania vyhotovovala NASES na požiadanie odosielateľa.