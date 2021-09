Elena Kaliská roky na divokej vode „drela“ a bavilo ju to. Nastal však čas povedať zbohom

Prvú zlatú medailu na majstrovstvách Európy získala v roku 1998 v českých Roudnicích nad Labem, titul na svetovom šampionáte pridala o sedem rokov neskôr v austrálskom Penrithe a svoju kariéru excelentnej vodnej slalomárky ozdobila aj dvoma zlatými olympijskými výlovmi.

Patrí medzi najúspešnejších športovcov Slovenska

Prvý prišiel v gréckych Aténach 2004 a druhý o štyri roky neskôr v čínskom Pekingu. Najmä vďaka tomu sa kajakárka Elena Kaliská zaradila medzi najúspešnejších slovenských športovcov v histórii samostatnosti.

Rodáčka zo Zvolena roky naháňala sekundy aj oveľa mladšie súperky na divokej vode, ale krátko pred dovŕšením päťdesiatky si povedala, že stačilo. Na „domácich“ majstrovstvách sveta v Čunove sa predstavila iba v úlohe predjazdkyne, keďže miesto v reprezentačnom tíme si už nevybojovala. Na trati sa objavila v drese vyrobenom špeciálne pre túto príležitosť. Stálo na ňom výstižné motto: „Time to say goodbye – Čas povedať zbohom„.

Do reprezentácie sa v závere kariéry nedostala

„Chcela som kariéru uzavrieť trochu iným spôsobom – účasťou a štartom na majstrovstvách sveta. Žiaľ, nepodarilo sa mi prebojovať do reprezentácie, a musím to rešpektovať. Rozhodla som sa rozlúčiť sa aspoň takto. To, že nie som v národnom tíme, zabolelo pri srdiečku, ale myslím si, že sú aj väčšie tragédie. Už bolo načase, aby sa ukázali aj mladé dievčatá. Majú pred sebou ešte veľmi dlhú cestu a keď na sebe nebudú tvrdo pracovať, budú mať problémy porovnávať sa so zahraničnými pretekárkami,“ uviedla Elena Kaliská na oficiálnom webe MS 2021 vo vodnom slalome.

Na podujatiach najvyššieho rangu získala dovedna 12 zlatých medailí, vrátane spomenutých z OH, ME a MS. „Myslím si, že keď to človeka baví a pracuje na sebe, dáva si stále nové méty. Inak to nebolo ani v mojom prípade. Stále som chcela byť vo svetovej špičke. Bola som ‚dríč‘ a išla som si za svojim cieľom. Samozrejme, veľkú zásluhu má na tom aj môj tréner, ktorý tomu obetoval maximum. Bez jeho pomoci by som také úspechy nikdy v živote nedosiahla,“ zaspomínala si Kaliská.

Vodný slalom sa veľmi zmenil

Legenda medzi bránkami v rozbúrenej vode tvrdí, že jej šport sa za posledných 25 rokov veľmi zmenil. Keď začínala, vodní slalomári na Slovensku, ale aj vo svete, mohli o dnešných podmienkach iba snívať. O to väčšiu váhu mali jej úspechy. „Vodný slalom spočiatku nebol olympijská disciplína, a preto sme boli na chvoste z hľadiska podpory, ale vtedy to nebolo ani podstatné. Chceli sme najmä športovať, bavilo nás to a boli sme jedna veľká rodina. Po dvadsiatich rokoch sa vodný slalom opäť dostal do olympijského programu a pre nás všetkých to bola veľká výzva. Myslím si, že sme to využili naplno. Spomienky a zážitky sú pekné,“ doplnila na webe canoebratislava.sk.

Najúspešnejšia športovkyňa Slovenska z roku 2004 a držiteľka Zlatých kruhov SOV zatiaľ nechce prezradiť, čomu sa bude venovať po skončení kariéry. „Nechajme sa prekvapiť,“ podotkla Kaliská.