Elitný rozhodca Kružliak urobil obrovskú chybu, vo Fortuna lige si v tejto sezóne už nezapíska

Elitný slovenský futbalový rozhodca Ivan Kružliak si už do konca tejto sezóny nezapíska v domácej najvyššej súťaži. Do konca súťažného ročníka 2020/2021 bude pôsobiť iba v II. lige. Ide o verdikt komisie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu.

Tá na svojom štvrtkovom zasadnutí rozhodla o treste pre Kružliaka za jeho pochybenia v nedeľňajšom stretnutí 19. kola Fortuna ligy AS Trenčín – FC DAC 1904 Dunajská Streda (3:3). „KR SFZ udelila Kružliakovi šesťzápasový dištanc a do konca sezóny ho preradila do druhej ligy,“ potvrdil pre RTVS predseda komisie rozhodcov SFZ Marián Ružbarský.

Kružliak v samom závere zápasu v Trenčíne odpísal pokutový kop v prospech Dunajskej Stredy, ktorý vo štvrtej minúte nadstaveného času premenil Eric Ramírez a postaral sa o konečnú remízu 3:3. Kružliak sa po zápase mal ospravedlniť trénerovi AS Trenčín Stijnovi Vrevenovi.

„Na rovinu poviem, že som spravil chybu. Veľmi ma to mrzí. S trénerom Trenčína sme sa ihneď po zápase v útrobách štadióna rozprávali. Povedal som mu svoj pohľad na ihrisku, a že si moment musím pozrieť v televízii. A ak som urobil chybu, že sa ospravedlňujem. Podal mi ruku a povedal, že to akceptuje. Nechcem to veľmi rozoberať, najskôr zasadne komisia rozhodcov,“ povedal krátko po zápase Kružliak, ktorého citoval portál takurcitee.sk.