Elon Musk predstavil prototyp rakety, ktorá má letieť na Mesiac aj na Mars

Americký vynálezca Elon Musk v nedeľu predstavil prototyp rakety, ktorá by mala, ak všetko dobre dopadne, dokázať dopraviť ľudskú posádku aj náklad na Mesiac aj na Mars a vrátiť sa naspäť.

Prvé testy rakety Mk1 Muskovej firmy Starship by sa podľa neho mali uskutočniť už o mesiac či dva. Raketa by počas nich mala vyletieť do výšky 19 800 metrov a následne zvislo pristáť na Zemi.

Okrem misií na iné vesmírne telesá sa podľa neho bude dať používať aj na rýchle presúvanie sa v rámci Zeme.

„Toto je tá najinšpiratívnejšia vec, akú som kedy videl,“ povedal v nedeľu Musk v živom prenose zo štartovacej rampy neďaleko obce Boca Chica na juhu Mexika, stojac pred obrovskou raketou.

„Takže táto vec vzlietne, bude letieť zhruba 20 kilometrov, a následne sa vráti naspäť a pristane,“ povedal Musk slávnostným tónom pri predstavení rakety.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky britskej spoločnosti BBC.