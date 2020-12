Emitenti gastrolístok šíria nepravdy a lži, Republiková únia zamestnávateľov upozorňuje na viaceré hoaxy

Emitenti gastrolístkov pokračujú v šírení neprávd. Tvrdí to Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorá iba minulý týždeň v tomto smere podala podnet na Radu pre reklamu pre hoax. Ani to podľa RÚZ nepomohlo a v uplynulých dňoch bola v médiách zverejnená informácia o tom, že stravné v mzde môže znížiť PN-ku či OČR. To je podľa RÚZ iba ďalším klamstvom.

„Cieľom týchto tvrdení je samozrejme odradiť verejnosť od podpory zdobrovoľnenia gastrolístkov a zamedzenie voľby medzi gastrolístkom a peňažným príspevkom na stravu. Problémom je, že ide opäť o hoaxy a zjavné nepravdy,“ ozrejmila v stredu RÚZ.

Odvody sa nemenia

Časť mzdy sa podľa RÚZ nenahrádza stravným. Dohodnutá mzda zostáva v rovnakej výške a nemôže sa žiadnym spôsobom upraviť, len sa k nej poskytuje stravné v hotovosti. „Čo je mzda výslovne definuje legislatíva. Podľa nej sa jasne uvádza, že poskytnuté stravné v hotovosti nie je mzdou. Žiadna časť mzdy nemôže byť nahradená stravným,“ vysvetlila RÚZ.

Aj tvrdenie, že pre zamestnávateľa by novela zákona znamenala úsporu jeho odvodov, čo sa odzrkadlí na nižších príjmoch pre štát, je podľa RÚZ nepravdivé. „Nemení sa mzda ergo nemenia sa ani odvody, teda žiadna úspora,“ doplnila RÚZ.

Manipulujú verejnou mienkou

Ďalšími nepravdami majú byť výroky emitentov o tom, že sa vyplácania časti mzdy cez stravné obáva rezort financií. Ten mal na tento problém podľa emitentov upozorňovať už v rámci medzirezortného pripomienkovania zmien v Zákonníku práce, ktoré stravné v hotovosti idú zaviesť.

„Ministerstvo financií na nič také v medzirezortnom pripomienkovom konaní neupozorňovalo. Dokonca k problematike nemalo ani zásadné pripomienky,“ pokračovala RÚZ.

Firmy združené v RÚZ vyzývajú emitentov gastrolístkov, aby upustili od šírenia hoaxov a nemanipulovali verejnú mienku. „Ak im ozaj záleží na benefitoch zamestnancov, mali by radšej podporiť možnosť voľby zamestnancov medzi gastrolístkom a peňažným príspevkom,“ uzavrela RÚZ.