Emma Drobná zverejnila videoklip k singlu Try, zmenila sa aj na robotku

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenská speváčka Emma Drobná zverejnila videoklip k singlu Try, v ktorom sa mení na bytosť s umelou inteligenciou.

Text si napísala sama

Pieseň, ktorá zaznela vo filme Dôverný nepriateľ, vyšla aj na speváčkinom debutovom albume You Should Know a hovorí o nerovnováhe vo vzťahu dvoch ľudí.

„Je o tom, že jeden z dvojice sa snaží viac, než ten druhý. Ľudia dnes nemajú trpezlivosť na pomalé, postupné a dlhodobé budovanie vzťahu. Často sa stáva, že príde prvý problém alebo nejaká prekážka a hneď sa vzdávajú, vycúvajú zo vzťahu, rozídu sa… Nedokážu čeliť problémom a riešiť ich. Úlohu rozprávača v príbehu Try má žena. Je tou silnejšou z dvojice, ktorá sa nevzdáva a chce o lásku zabojovať,“ vysvetlila Drobná.

Zatiaľ čo text si napísala sama, po hudobnej stránke je pod skladbou Try podpísaný mladý producent Oliver Žilák. Pieseň vznikla v Emminom domovskom nahrávacom štúdiu Creative Music House.

Režisérom Samuell Hoffman

Réžiu a strih videoklipu, ktorý nakrúcali v košickom Woont studiu, zverila Drobná do rúk mladého režiséra Samuella Hoffmana. Na námete klipu spolupracovala aj spoločnosť Continental Film, ktorá je oficiálnym kinodistribútorom filmu Dôverný nepriateľ.

„S Emmou sa mi pracovalo výborne. Rýchlo sa aklimatizovala a stotožnila s našou predstavou. Jej pekná, symetrická tvár nám super zahrala do karát, nakoľko zábery zblízka na výrazy tváre sú gro celého vizuálu. Keďže sa jedná o titulnú pieseň k filmu Dôverný nepriateľ, kde sa stretávame s umelou inteligenciou, rozhodli sme sa zachovať túto tému aj v našich záberoch. Emma stvárnila akoby rozdvojenú osobnosť. Seba, ako živú, cítiacu bytosť a jej umelé, robotické ja. Celý dojem dotvára čistý future/tech styling,“ vysvetlil Hoffman.

„Výsledok je podľa mňa presne taký, aký mal byť. V klipe je zdôraznená umelá inteligencia v mojej podobe. Do role nebolo náročné sa vžiť, keďže základom bolo neukazovať emócie. Kameramani boli veľmi šikovní a v pohode, takže sa mi točilo naozaj príjemne,“ poznamenala Emma, popri ktorej dvoch tvárach môžu fanúšikovia a fanúšičky vo videoklipe vidieť tiež ukážky zo snímky Dôverný nepriateľ.

Agentúru SITA informovala Adriána Čahojová zo spoločnosti Soul for Show.