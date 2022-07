Emma Thompson exceluje v novom filme (nielen) o sexe

Nancy (Emma Thompson) je učiteľka na dôchodku, ktorá práve ovdovela. Za celý svoj život spala iba s vlastným mužom, ktorý navyše v posteli nestál za nič. Keď zostane sama, uvedomí si, že vlastne vôbec netuší, čo je to dobrý sex. Namiesto čítania ženských časopisov a študovania odbornej literatúry sa rozhodne pre podstatne rýchlejšiu a jednoduchšiu formu vzdelávania v tomto obore a objedná si služby skúseného profesionála. Lenže presvedčiť samu seba je tá najťažšia vec na svete, a preto prvé stretnutie s pánom Veľkým v hotelovej izbe dopadne trochu inak ako Nancy očakávala. Napriek tomu je jasné, že chce tohto neskutočne príťažlivého mladého muža vidieť znovu, pretože si pri ňom začína veriť a prestáva pochybovať o svojich túžbach a pocitoch.

Film VEĽA ŠŤASTIA, PÁN VEĽKÝ bol nakrútený počas 19 lockdownových marcových dní v roku 2021 v jednej hotelovej izbe. „Je úžasné točiť v jednej izbe iba s dvoma hercami, pretože sa všetko sústredí len na ich výkony. A na nich stojí náš film. Pre mňa ako režisérku to bola nádherná robota.“ hovorí Sophie Hyde. Dopĺňa ju Emma Thompson: „Dvaja ľudia, svetlo a kamera – bez akýchkoľvek prikrášlení.“ A pokračuje o svojej postave: „Sme zvyknutí na to, že starší muži majú mladšie partnerky, to nám nevadí, ale staršie ženy s mladšími partnermi nás vyrušujú. Nevídame to ani v spoločnosti, ani na obrazovkách a plátnach kín. A ak áno, hovorí sa o tom s dešpektom – hlúposti o mladých zajačikoch a podobne. Konštrukt, z ktorého sa vám robí nevoľno. Od ženy ako Nancy nikto neočakáva, že si bude užívať sex. Na začiatku je tak napätá, že sa vyrovnať ani s dotykmi, ale postupne si prítomnosť toho muža a intenzívnu neromantickú intimitu začína užívať. Preto je náš film istým spôsobom prelomový. Divákov by mal primäť premýšľať o tom, čo naozaj chcú. Z čoho majú pôžitok? Vedia si ho dopriať, a ak nie, prečo? Hanbia sa za niečo? Prečo sú bolesť, potešenie a hanba tak úzko prepojené? Toto sú presne tie otázky, ktoré si kladú ľudia na celom svete – vo všetkých kultúrach, naprieč všetkými hranicami.“

Herecká hviezda priznáva, že nahá scéna pred zrkadlom bola v jej 62 rokoch veľkou výzvou. „Diváci nie sú zvyknutí pozerať sa na skutočné neupravené ľudské telá.“ Veľmi jej pomohla príprava, v rámci ktorej sa vyzliekli nielen ona a Daryl, ale aj režisérka, a rozprávali sa o svojich telách, o vzťahu k nim, kreslili si na ne, hovorili o veciach, ktoré sa im na nich páčia a ktoré nie.

Tvorcovia dúfajú, že film divákov nielen pobaví a dojme, ale aj donúti sa trochu zamyslieť a hlavne ich povzbudí, aby si viac verili. Pretože zo sebadôvery pramení aj schopnosť prežívať fyzický pôžitok a nikdy nie je neskoro ho hľadať – obzvlášť pre ženy, ktoré celý život bojujú s predsudkami.

Foto: Forum Film

