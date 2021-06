Emotívne stretnutie so spoluhráčmi. Eriksen, ktorý skolaboval počas zápasu, nečakane zavítal na tréning

Dánsky futbalista Christian Eriksen, ktorý pred týždňom počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku skolaboval na trávniku, v sobotu nečakane zavítal medzi spoluhráčov z reprezentačného mužstva.

Dvadsaťdeväťročný hráč talianskeho Interu Miláno prišiel uprostred tréningu a objal sa so všetkými členmi tímu.

Počas zápasu mal zástavu srdca

Eriksena v piatok prepustili z nemocnice v Kodani, kde sa zotavoval po zástave srdca v spomenutom minulotýždňovom sobotňajšom dueli. Vtedy krátko pred prestávkou Eriksen bez cudzieho zavinenia spadol na trávnik a záchranári za pomoci jeho spoluhráčov i defibrilátora ho o niekoľko minút úspešne oživili.

Emotívne stretnutie s Eriksenom

„Nevedel som, že príde. Keď sa ukázal, prestali sme trénovať,“ vyhlásil stredopoliar Christian Nörgaard. „Vyzeral, že má dobrú náladu. Tímu to dodalo pozitívnu energiu. Mohli sme ho objať a bolo skvelé vidieť, ako prišiel so svojím synom. Bol to vďaka tomu pekný deň. Také niečo sme potrebovali,“ dodal 27-ročný hráč anglického Brentfordu.

Eriksenovi v nemocnici implantovali do tela prístroj na sledovanie srdcového rytmu. Tzv. kardioverter-defibrilátor (ICD) monitoruje tlkot srdca človeka a v prípade potreby môže vysielať elektrické impulzy, ktoré obnovia jeho normálny rytmus.

„Bolo to emotívne stretnutie, pretože keď sme ho videli naposledy, ležal na ihrisku, kde ho zachraňovali. Vedeli sme, že Christian je v poriadku, ale je úplne iné vidieť ho naozaj naživo,“ skonštatoval dánsky obranca Atalanty Bergamo Joakim Maehle.

Dánsko v úvodných dvoch vystúpeniach na šampionáte proti Fínsku (0:1) a Belgicku (1:2) vyšlo bodovo naprázdno. Stále môže postúpiť do osemfinále, potrebuje však víťazstvo v pondelňajšom zápase s Ruskom.