Energické duo Sofi Tukker roztancuje Bratislavu!

Žánrovo vzdorujúca dvojica odštartovala na jeseň tohto roku R.I.P. Shame World Tour! Po úspešnom štarte turné budú pokračovať aj v roku 2020 a 1. mája navštívia bratislavské MMC! Vstupenky na turné sa predávajú od piatku 22.11. od 10:00 exkluzívne cez Lístocheck >> https://listocheck.sk/detail/sofi-tukker

Sofi Tukker je nemecko-americké hudobné duo z New Yorku. Jeho členovia Sophie Hawley-Weld a Tucker Halpern prezentujú témy týkajúce sa oslobodenia, jednoty a sebaposilnenia. Ich debutový singel „Drinkee” bol nominovaný na cenu Grammy v roku 2017, po ktorej nasledovala nominácia na cenu Najlepší tanečný/ elektronický album „Treehouse”. Duo je známe najmä svojou piesňou „Best Friend”, ktorá bola uvedená v reklame počas predstavenia Apple Iphone X v roku 2017 a dostala sa aj do top 20 hitov v amerických rádiách. V septembri vydali album „Dancing On The People”, kde môžeme počuť angličtinu, portugalčtinu a španielčinu. CD rozširuje ich globálnu a inkluzívnu víziu tanečnej hudby piesňami plnými dobrodružných nápadov a radosti inšpirovanými zo svojho života, či šou, ktoré sú stále blaznivejšie a bláznivejšie.

Názov turné má inšpirovať tzv. „opustenie radosti” a charakterizujú ho ako „misiu zabiť hanbu tanečnej párty”.

