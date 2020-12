Enterprise Investors získa väčšinový podiel vo firme Software Mind

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), investuje 25 mil. eur do poľskej spoločnosti Software Mind, ktorá poskytuje outsourcingové služby v oblasti vývoja softvéru.

Software Mind je prevádzkovou divíziou spoločnosti Ailleron, ktorá je kótovaná na Varšavskej burze cenných papierov. Súčasťou transakcie je vyčlenenie spoločnosti Software Mind z materskej spoločnosti Ailleron, ktoré by malo prebehnúť po schválení na mimoriadnom valnom zhromaždení.

Súčasťou transakcie bude odkúpenie 26,7 % podielu v Software Mind v hodnote 9 mil. eur od spoločnosti Ailleron a navýšenie kapitálu o 16 mil. eur, čo navýši celkový podiel PEF VIII na 50,2 %.

Software Mind je poľská softvérová spoločnosť založená v roku 1999. Zaoberá sa vývojom komplexných (end-to-end) softvérových riešení pre renomovaných klientov vrátane finančných a technologických lídrov podporovaných private equity fondami, ako aj jednorožcov zo Silicon Valley. Medzi klientov Software Mind patria spoločnosti pôsobiace v oblastiach fintechu, zdravotníctva a technológií v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii a Škandinávii. V domácom Poľsku spolupracuje Software Mind so štyrmi najväčšími mobilnými operátormi a ďalšími, ktorí pôsobia na zahraničných trhoch. Pod vedením pôvodného zakladateľa reprezentuje manažérsky tím vyvážený mix odhodlania, skúseností a technologickej expertízy.

Spoločnosť poskytuje svoje služby v štyroch vývojových centrách v Poľsku a v mestách Krakov, Rzeszów, Varšava a Bielsko-Biała zamestnáva celkovo 370 IT profesionálov. Software Mind vytvára so svojimi klientmi dlhodobé partnerstvá, v rámci ktorých pomáha podporovať rozširovanie dynamicky rastúcich firiem. V oblasti podpory digitálnej transformácie globálnych firiem má za sebou Software Mind výrazné výsledky, ktoré dosiahla spojením s internými R&D tímami klientov, prácou na vývoji produktov a rovnako aj na nových komunikačných kanáloch so zákazníkmi klientov.

Software Mind dosiahla v minulosti veľmi dynamický rast a to prostredníctvom získavania nových klientov a rozširovania spolupráce s už existujúcimi klientmi. Tento rast pokračuje aj v tomto roku, čo potvrdzuje rekordný počet nových klientov a silné medziročné výsledky – počas prvých deviatich mesiacov tohto roku zaznamenal Software Mind tržby 15 miliónov eur.

„Dlhodobým cieľom spoločnosti je poskytovať špecializáciu v podpore rastu podnikania a to vďaka vysokej miere expertízy vo viacerých odvetviach a technológiách,“ uviedol Rafał Bator, partner Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu. „Som presvedčený, že plánované zvýšenie kapitálu umožní spoločnosti Software Mind rýchlo nadobudnúť nové kompetencie a získať ďalšie trhy, vrátane add-on akvizícií. Plánujeme exponenciálny rast spoločnosti a som presvedčený, že odborné skúsenosti, ktoré sme získali našimi predošlými investíciami do firiem, kde sme aplikovali buy-and-build stratégiu ako napríklad AVG Technologies, BLStream a intive, sa nám pri tejto investícii zídu,“ dodáva.

O spoločnosti Enterprise Investors

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali takmer 2 mld. eur do 146 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 134 investícií v objeme 4,1 mld. eur. www.ei.com.pl/sk/

