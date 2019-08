Epidémia eboly v Kongu postihuje stále nové oblasti, vyžiadala si už takmer 2 000 obetí

Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) si za rok od vypuknutia vyžiadala už takmer 2 000 obetí. Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Dodávanie vakcín je problematické

Hoci WHO disponuje vakcínami a liekmi, ktoré by mohli vývoj epidémie zvrátiť, ich dodávanie ľuďom, ktorí ju potrebujú, je naďalej problematické, uviedol v piatok na tlačovom brífingu Mike Ryan, šéf WHO pre mimoriadne situácie. „Za posledných niekoľko týždňov sme zaznamenali znepokojivé rozširovanie ochorenia,“ poznamenal Ryan.

Ebola postihuje stále nové oblasti

Podľa jeho slov ebola postihuje v KDR stále nové oblasti. Jeden prípad, ktorý registrujú v Pinge, severovýchodne od Gomy, nemá žiadne známe väzby na iné prípady nákazy. Ryan tiež povedal, že WHO žiada o ďalších 278 miliónov dolárov ( v prepočte viac ako 250 miliónov eur) na podporu úsilia o potlačenie eboly.

Súčasná epidémia eboly, ktorú vyhlásili vlani 1. augusta, je už desiatou v krajine od roku 1976. Ebola je vírusové ochorenie, pre ktoré neexistuje špecifická liečba.