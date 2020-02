Epidémia koronavírusu v Číne ovplyvní aj svetovú ekonomiku, dopady budú závisieť od trvania

Epidémia nového koronavírusu sa prejaví nielen na vývoji čínskej, ale aj globálnej ekonomiky. Je to z dôvodu vysokej integrácie čínskeho hospodárstva do dodávateľských reťazcov vo svete. „Vysoký stupeň integrácie čínskeho hospodárstva do globálnych dodávateľských reťazcov znamená, že táto epidémia bude mať pravdepodobne širší dosah aj mimo krajiny,“ uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.

Vplyv na výdavky spotrebiteľov

Textilný, počítačový a elektrotechnický sektor sú podľa neho obzvlášť vystavené novej situácii v najľudnatejšej krajine sveta, keďže pridaná hodnota Číny v týchto odvetviach predstavuje 19 % a na svetovej výrobe má 17-percentný podiel.

Najviac závislé od Číny sú krajiny ako Taiwan (5 % miestnej výroby využíva čínske vstupy), Južná Kórea (4 %), Holandsko (3 %), Maďarsko (3 %) a Indonézia (3 %).

Akciové trhy na epidémiu reagovali silno, pripomínajú odborníci Euler Hermes. Indexy MSCI World, APAC a index Číny od 20. januára klesli o 1,8 %, 4,7 % a o 8,5 %.

„Konečný ekonomický dopad bude závisieť od závažnosti a trvania epidémie. Bezprecedentné opatrenia na zabránenie šírenia vírusu, ktoré prijali čínske orgány, môžu spôsobiť, že vplyv na hospodárstvo môže byť väčší, ako sme pôvodne predpokladali. Na strane dopytu aj na strane ponuky je tlak. Epidémia a faktor strachu, ktorý s ňou súvisí, budú mať vplyv na výdavky spotrebiteľov,“ poznamenal Peter Mucina.

SARS viedol k poklesu rastu HDP

Epidémia SARS v roku 2003 viedla k poklesu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Číny v druhom štvrťroku o dva percentuálne body (na 9,1 % z 11,1 % v prvom kvartáli).

Experti Euler Hermes sa však domnievajú, že vplyv terajšej epidémie by mohol byť ešte väčší, vzhľadom na to, že čínske hospodárstvo je teraz viac závislé od súkromnej spotreby (50 % rastu HDP v roku 2019 oproti 28 % v roku 2003).

Euler Hermes podniká v poistení obchodných pohľadávok a špecializuje sa na hodnotenie rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. Spoločnosť je členom skupiny Allianz.