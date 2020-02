Erdogan sa opäť vyhráža Európe migrantmi, poslal ich na hranice

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa opäť vyhráža Európe, že ju zaplaví utečencami a migrantmi. Tentokrát nezostal iba pri slovách, ale k pozemným aj námorným hraniciam s Gréckom presunul stovky migrantov, čo potvrdzujú viaceré médiá a tiež úrady v Grécku aj Bulharsku.

Erdogana podľa všetkého nazlostil štvrtkový nálet sýrskych vládnych síl na území sýrskej provincie Idlib, ktoré Turecko okupuje. Zahynulo pri ňom viac ako 30 tureckých vojakov.

Erdogan pritom od Západu požaduje, aby jeho okupáciu Sýrie podporilo, a najviac sa hnevá, keď ju niekto nazve okupáciou alebo inváziou a nie mierovou misiou, ako ju nazýva on.

Privítali ich slzným plynom

Len deň po útoku sýrskej armády proti tureckým okupantom na jej vlastnom území hovorca Erdoganovej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) Omer Celik vyhlásil, že Turecko „nie je viac schopné zadržiavať utečencov“. „Niektorí žiadatelia o azyl a migranti, ktorí sú v našej krajine, sú znepokojení posledným vývojom a začali sa presúvať k našim západným hraniciam,“ dodal hovorca.

Do hraničného pásma medzi Tureckom a Gréckom neďaleko hraničného priechodu Kastanies skutočne v priebehu dňa prišlo približne 450 utečencov. Grécka polícia ich „privítala“ slzným plynom a hraničný priechod zatvorila.

Stovky utečencov či migrantov smerovali v piatok aj k tureckému pobrežiu a na neďaleký grécky ostrov Lesbos následne dorazili najmenej dva člny s desiatkami z nich.

Blížia sa veľké davy

O tom, že sa blížia migranti z Turecka v piatok s obavami hovoril aj bulharský premiér Bojko Borisov. „Hrozba je naozajstná. Máme informácie o veľkých davoch,“ povedal.

V Turecku sa momentálne nachádza okolo 3,6 milióna utečencov zo Sýrie, odkiaľ utiekli pred vojnou, a tiež veľký počet migrantov a utečencov z iných krajín, predovšetkým blízkovýchodných a severoafrických.

Vyhrážal sa pravidelne

Turecký prezident Erdogan sa Európe aj v minulosti pravidelne vyhrážal tým, že prestane dodržiavať dohodu s Európskou úniou, ktorá ho viaže zadržiavať utečencov a migrantov na tureckom území, a zaplaví nimi európske krajiny. Toto je však prvý raz, keď túto hrozbu naozaj demonštruje aj v praxi.

„Hej, Európska únia! Prídi k rozumu! Opakujem: Nenazývajte to (inváziu do Sýrie – pozn. SITA) inváziou, nie je to invázia! Ak neustúpite, otvoríme brány a pošleme vaším smerom 3,6 milióna utečencov,“ hrozil Erdogan v novembri minulého roku, keď západné krajiny – aj to len mierne – protestovali proti Erdoganovmu útoku proti Kurdom v Sýrii.

Migranti aj teroristi z IS

Medzitým sa už Erdogan Európe vyhrážal nielen utečencami a migrantmi, ale aj teroristami z Islamského štátu (IS), ktorých má údajne pod kontrolou. Hoci to hovoril zrejme s určitou nadsádzkou, podľa informácií viacerých humanitárnych organizácií pracujúcich v oblasti je naozaj pravda, že Erdoganov režim minimálne v minulosti podporoval teroristov z IS a mal na nich vplyv.

„Mali by ste si rozmyslieť svoje stanovisko voči Turecku, ktoré momentálne drží vo svojich väzniciach veľmi veľa členov Islamského štátu, a zároveň kontroluje tých, ktorí sú v Sýrii. Otvoríme naše brány a títo členovia IS, ktorí ku vám už začali byť vysielaní, k vám budú vysielaní aj naďalej – a potom si riešte svoje problémy sami,“ vyhrážal sa Erdogan Európe.