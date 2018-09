Erik Jirka opustí FC Spartak Trnava, prestupuje do najslávnejšieho srbského klubu

BELEHRAD 4. septembra (WebNoviny.sk) – Prestup slovenského futbalistu Erika Jirku z tímu slovenského šampióna FC Spartak Trnava do kádra srbského majstra FC Crvena zvezda Belehrad nabral oficiálne kontúry.

Uviedli to na facebooku zástupcovia agentúry Stars and Friends Slovakia, ktorá hráča zastupuje: „Je to tam. Krídelník Spartaka Trnava Erik Jirka mení dres, prestupuje do najslávnejšieho srbského klubu – Crvenej zvezdy Belehrad.“

Minimálne jeseň ešte odohrá v Trnave

Čoskoro 21-ročný mládežnícky reprezentant (nar. 19. septembra 1997) určite odohrá minimálne jesennú časť a možno i celú sezónu 2018/2019 v Spartaku Trnava. „Na základe dohody agenta, hráča a klubov je toto pre Erika a všetky strany najlepšie riešenie,“ napísali na facebooku zástupcovia trnavského mužstva.

„Erika klub sledoval dlhšie a veľký dojem zanechal aj v nedávnom dvojzápase. Vidia v ňom veľký potenciál, ide o najdrahší prestup mladého hráča v histórii ich klubu. Erik by mal jeseň stráviť v Trnave a pomôcť jej v Európskej lige. Potom sa pripojí k novému klubu. Erikovi želáme všetko dobré v novom pôsobisku a ďakujeme všetkým zúčastneným,“ povedal o prestupe Roman Vojtek zo Stars and Friends.

Pochvalné slová na Jirkove výkony

Odchovanec „andelov“ spravil dojem na vedenie srbského klubu počas dvojzápasu 3. predkola Ligy majstrov, v ktorom Crvena zvezda vyradila práve FC Spartak a poslala ho do bojov o skupinovú fázu Európskej ligy.

„Erik Jirka bol najnebezpečnejším hráčom slovenského šampióna proti Crvenej zvezde. Rovnako dobre pôsobil na pravom i ľavom krídle,“ napísal portál sport.blic.rs. „Jirka je vynikajúci futbalista. Hral dvakrát proti nám a Crvena zvezda má záujem o jeho služby,“ uviedol podľa rovnakého portálu už skôr športový riaditeľ srbského mužstva Mitar Mrkela.

Jirka nastúpil za seniorský tím Spartaka Trnava v najvyššej slovenskej súťaži premiérovo už v ročníku 2014/2015, ale naplno sa etabloval v zostave „andelov“ až o dve sezóny neskôr. Postupne sa zaradil medzi opory „červeno-čiernych“ a vo väčšine stretnutí aktuálneho ročníka patril k najlepším hráčom na ihrisku.