Erik Truffaz Quartet predstaví v Bratislave svoj najnovší album Lune Rouge

10.10.2021, 19:30 hod, Ateliér Babylon, Bratislava

Všetkých priaznivcov jazzu určite poteší informácia, že dlho očakávaný a vzhľadom na okolnosti uplynulého roka, viackrát preložený koncert fenomenálneho jazzového trúbkara Erika Truffaza sa bude konať v oznámenom októbrovom termíne. Skvelého hudobníka s jeho kvartetom privítame na jedinom slovenskom koncerte v bratislavskom Ateliéri Babylon 10.10.2021 patrične „rozohraného“ po sérii piatich koncertov v susednej Českej republike.

Turné k umelcovmu novému albumu Lune Rouge bolo pôvodne naplánované na rok 2020, z dôvodov, ktoré nedokázal ovplyvniť nikto z nás, sa však uskutočňuje až v týchto dňoch. O to viac bude tento koncert jedinečný.

Na pódiu sa spolu s Erikom Truffazom predstavia jeho dlhoroční spoluhráči – hráč na klávesové nástroje Benoît Corboz, basgitarista Marcello Giuliani a najmladší člen kvarteta bubeník Arthur Hnatek. Práve on má tak povediac na svedomí novú živelnejšiu energiu kvarteta a nemalou mierou tak prispel k tomu, že aj tento album – tak ako je už u Erika Truffaza zvykom – je opäť novátorský, iný. V omnoho väčšej miere ako sme doteraz u Erika počuli, sú na albume využité analógové syntetizátory a album asi najvýstižnejšie charakterizuje citácia z časopisu JazzTimes: „Inteligentná, nekompromisná hudba súčasnosti, ktorú hrajú virtuózni hráči s bohatou fantáziou a odvahou.“

Hľadanie nových trendov a ciest, neuveriteľná hudobná predstavivosť a odvaha pri prekračovaní žánrových hraníc sú pre Erika Truffaza charakteristickými počas celej jeho hudobnej kariéry. Klasické základy, ktoré získal v rodinnom prostredí sa rozhodol už ako 13ročný preveriť skúškou ohňom vo svojej prvej rock´n ´rollovej kapele. Vzápätí na to objavil Milesa Davisa a jeho nesmrteľný album Kind Of Blue. Celoživotné očarenie týmto velikánom však nestálo v ceste ďalším hudobným vplyvom – počúval Pink Floyd, Deep Purple či Led Zeppelin, rovnako však aj nemeckú synthpopovú scénu. Ako sám s humorom jemu vlastným hovorí, pri počúvaní ale ani pri samotnom hraní, nemal žiadne zábrany v premosťovaní zdanlivo odlišných hudobných svetov. Hral jazz i rap, no najmä jeho prieniky medzi jazzom, elektronickou hudbou a world music sa stali tým, čo z neho urobilo jedného z najúspešnejších jazzových umelcov súčasnosti. Jeho albumy vychádzajú v prestížnom jazzovom vydavateľstve Blue Note.

Neustále hľadá niečo nové, spája vo svojej tvorbe i zdanlivo nespojiteľné a tak nečudo, že si vyslúžil nálepku neúnavného hudobného experimentátora. Vydal viac ako dvadsiatku albumov a bez nadsázky možno povedať, že každý z nich je iný a je originálom v pravom slova zmysle. Spoločným menovateľom všetkých je však bravúra a hudobné majstrovstvo samotného Erika Truffaza, podporené starostlivým výberom tých najlepších spoluhráčov.

Príďte si ich vypočuť a prežiť večer plný krásnej a obohacujúcej hudby.

Vstupenky na tento jedinečný koncert sú v predaji v predajných sieťach ticketportal.sk a predpredaj.sk.

https://www.ticketportal.sk/event/Erik-TRUFFAZ-quartet

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/erik-truffaz-quartet-2021-10-10/

