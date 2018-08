Erik Varga nezískal medailu na európskom šampionáte v streľbe, napriek tomu bol spokojný

LEOBERSDORF 3. augusta (WebNoviny.sk) – Erik Varga nepridal v piatok po bronzovom úspechu svojej reprezentačnej kolegyne Zuzany Rehák Štefečekovej druhú medailu pre Slovensko na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v rakúskom Leobersdorfe (1. – 12. 8. 2018). Dvojnásobný svetový šampión v trape obsadil v súťaži mužov konečné 4. miesto.

Jedna medaila z Belehradu

Varga štartujúci na kontinentálnom šampionáte po troch rokoch nepremenil svoje tretie seniorské finále na ME na druhé pódium. V roku 2011 získal titul v srbskom Belehrade, okrem toho bol piaty v nemeckom Suhle 2013.

Postup z 3. miesta v kvalifikácii vyniesol členovi ŠCP Bratislava výkon 122 terčov (24-25-24-24-25), vo finále trafil 31 z 35 terčov, ale v tej chvíli o jeden bod zaostával za priebežne tretím a preteky sa preňho skončili bez prvej tohtoročnej individuálnej medaily na vrcholnom podujatí. Štvrtá pozícia je však jeho druhým najlepším umiestnením medzi mužmi na ME v kariére.

Netrafil štyri terče

Varga vo finále netrafil štvrtý a šiesty terč a po desiatich výstreloch mu patrila priebežná 3. priečka, potom mu uletel pätnásty terč a klesol na 4. post, o desať výstrelov neskôr figuroval už opäť na delenom 3. mieste.

Následne prišla chyba na 30. terči a znova pokles mimo prvú trojicu. Hoci v ďalšom pokračovaní už zverenec reprezentačného trénera Branislava Slamku nezaváhal, nestačilo to na vybojovanie medaily. Štyridsaťdvaročný šaliansky rodák mal vtedy na konte o bod menej ako Slovineč Boštjan Maček, ktorý sa o pár okamihov neskôr stal majstrom Európy.

Varga bol po ťažkom zranení

„Bolo tu veľmi veľa dobrých strelcov, v kvalifikácii sa všetko rozhodlo až v poslednej položke. Bolo treba bojovať až do úplného konca, každá chyba ma mohla pripraviť o postup do finále. V ňom som mal problém na začiatku, ťažko sa mi rozbiehalo. Prvých desať terčov bolo kritických, ale potom sa mi podarilo dostať do pohody. Po troch rokom som na ME, preto som skutočne rád za toto umiestnenie a obzvlášť po tom mojom vážnom úraze. Dopracovať sa sem ma stálo poriadny kus roboty. Chcem sa poďakovať všetkým v realizačnom tíme, ktorí prispeli k tomu výsledku. Finálová účasť hovorí sama za seba, pre mňa je to krásny výsledok,“ neskrýval spokojnosť E. Varga.

Napokon len dva body k účasti v rozstrele o finále chýbali Mariánovi Kovačócymu, ktorý sa so 119 terčmi (24-22-24-24-25) umiestnil na začiatku tretej desiatky (21.). Michala Slamku klasifikovali so 115 terčmi (21-25-24-23-22) na 58. stupienku z 87 štartujúcich. V súťaži tímov sa Slováci so súčtom 356 bodov posunuli na 7. post znamenajúci účasť vo vyraďovacích bojoch.