Aktualizované: Tréner Bokroš v dvadsiatke zatiaľ neskončil, stále má platnú zmluvu

aktualizované 23. januára 12:42

BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) – Tréner Ernest Bokroš zatiaľ nekončí pri hokejovej reprezentácii hráčov do 20 rokov. Zmluvu má do 30. apríla 2019 a tú aj dodrží. Iné informácie, ktoré sa objavili v médiách sú nepodložené.

Na tlačovej besede to uviedol generálny manažér reprezentácií SR Miroslav Šatan. „Ernest má zmluvu do 30. apríla. Ešte ho čaká turnaj s hráčmi do 19 rokov, na ktorom sa podľa plánu zúčastní. Po skončení sezóny sa o jeho budúcnosti budeme rozprávať,“ zhodnotil niekdajší skvelý útočník.

Ernest Bokroš vedie slovenskú juniorskú reprezentáciu a projekt HK Orange 20 od sezóny 2011/2012, keď nahradil Štefana Mikeša. Jeho najväčší úspech je bronzová medaila z MSJ 2015. Bokroš pôsobil aj ako konzultant pri národnom tíme do 18 rokov.