Eros Ramazzotti a Luis Fonsi zverejnili spoločný videoklip k skladbe Per le strade una canzone

BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) – Taliansky spevák Eros Ramazzotti v septembri 2018 ohlásil celosvetovú koncertnú šnúru Vita ce n’è. Turné štartuje v Nemecku už o mesiac a koncert šarmantného speváka neminie ani Slovensko. Na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave sa predstaví 5. októbra 2019.

V októbri minulého roka zverejnením videoklipu ponúkol prvú ochutnávku z pripravovaného albumu, ktorý nesie rovnaký názov ako plánované turné, ale aj ako samotný nosič, ktorý sympatický Talian vydal koncom novembra minulého roka.

Na album Vita ce n’è talianska hviezda zaradila 15 skladieb a vyšiel hneď v dvojjazyčnej mutácii – talianskej a španielskej. Album sa za krátky čas stal v spevákovej rodnej krajine platinovým. V rámci predaja sa okrem Talianska umiestnil na prvej priečke v Rakúsku, či Švajčiarsku a tiež v Top 10 v Belgicku, Španielsku a Nemecku.

Na novinke z dielne Ramazzottiho sa nachádzajú aj tri medzinárodné duety. Dve skladby spevák nahral so speváčkami Alessiou Cara a Helene Fischer.

Luis Fonsi je autorom megahitu Despacito

Najočakávanejším hudobným prepojením však bola spoločná skladba s Luisom Fonsim, autorom mega hitu Despacito, ktorý sa v roku 2017 stal najúspešnejšou skladbou na celom svete. Práve duet s Fonsim sa ako ďalší dočkal i vizuálnej podoby a priaznivci sa vďaka nemu prenesú do slnečného Miami.

Skladba Per le strade una canzone v slovenskom preklade Pieseň v uliciach je akousi hymnou hudby, zdieľania a zábavy, ktorá dokonalým spôsobom vyjadruje vibrácie latinského rytmu. „Bez cieľa, bez plánu a bez komplikácií pôjdeme tam, kam nás to zaveje, ako pieseň znejúca ulicami, pieseň v uliciach, “ znie jedna zo slôh popretkávaná taliančinou i španielčinou.

https://www.youtube.com/watch?v=mYc9jSdhwMw

Koncert Erosa Ramazzottiho v Bratislave

Vo videu obe hviezdy, odeté do svetlých nohavíc a košieľ s havajským motívom, oslavujú hudbu počas krásneho slnečného dňa brázdením miamských ulíc na kabrioletoch, veteránoch Ford Taurus. Pohodový obraz dopĺňa zábava, tanec i stmievanie na jednej z floridských pláží.

„Per le strade una canzone je pieseň, ktorá ťa dostane do dobrej nálady. Je to pieseň o hudbe, o spájaní ľudí, oslave života a dobrých pocitoch. To je to, čo Eros a ja chceme šíriť. Myšlienku šíriť pozitívne vibrácie a hudbu, ktorá je pre všetkých. Bolo mi veľkým potešením pracovať s Erosom. Ďakujem za príležitosť spolupracovať s ním,“ vyjadril sa Luis Fonsi v jednom z rozhovorov.

Pozitívne slová na adresu Luisa Fonsiho padli v jednom z vyjadrení aj z úst samotného Ramazzottiho „Luis je nesmierne talentovaný umelec a pravý kamarát. Skvele sme sa bavili počas nakrúcania videoklipu v Miami a myslím, že ľudia aj pocítia tú pozitívnu energiu z videa. Hudba je naozajstná kamarátka a mala by sa oslavovať.“

Slovenské publikum si aj túto skladbu má možnosť naživo vychutnať 5. októbra 2019 na bratislavskom štadióne Ondreja Nepelu. Počas koncertu sa Eros Ramazzotti predstaví s novým albumom, ale aj s legendárnymi hitmi, ktoré počas jeho kariéry zarezonovali najviac.