ESIN Group: My máme práve vďaka Františkovi Oravcovi zablokované dotácie

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Akcionári Esin Group a.s. Vlastimil Majerčák a Tomáš Kukučka dnes v reakcii na tlačovú konferenciu samozvaného lídra Iniciatívy poľnohospodárov Františka Oravca vyhlásili, že reálnemu problému so zablokovanými dotáciami čelí ich spoločnosť a to už od roku 2016. Podľa ich názoru je táto skutočnosť vyvolaná práve špekulatívnym križovaním žiadostí o dotácie zo strany Františka Oravca. Obaja zároveň odmietli jeho slová o tom, že je voči nim vedených 11 trestných konaní, alebo že oni a ich firma akokoľvek ovplyvňujú konanie PPA. Voči Oravcovi sú rozhodnutí podniknúť právne kroky.

„František Oravec povedal, že sme na PPA nepredložili 914 dokladov z vyžadovaných 1 292 dokladov prostredníctvom ktorých sme mali my a aj on žiadať od PPA v roku 2017 dotácie. On vraj predložil všetky. Netušíme o čom hovorí, ale vieme určite, že na PPA sme predložili všetky vyžadované dokumenty. A vieme s určitosťou aj to, že od roku 2016 nám práve kvôli špekulatívnemu križovaniu dotácií zo strany pána Oravca, PPA zadržiava dotácie. To je reálny stav“, uviedli dnes Majerčák a Kukučka s tým, že aj ostatné Oravcove tvrdenia sú zavádzajúce a mylné. Podľa ich slov je poškodený práve Esin Group, zatiaľ čo František Oravec používa na križovanie žiadostí o dotácie fakticky mŕtvu firmu a zablokovanie dotácií ho nepoškodzuje.

„Práveže František Oravec je šampión v účelovom križovaní žiadostí o dotácie, na ktoré využíva nefunkčnú firmu. To je jeho nástroj vydierania, iné jeho firmy dotácie poberajú. Tento štýl používa práve na našu firmu a robí to už pomaly 4 roky a sústavne„, povedali včera Majerčák a Kukučka.

Obaja spoločníci Esin Group zároveň vyhlásili, že ich firma sa s Oravcom pokúšala dohodnúť už niekoľko krát, ale on dohodu uzavrieť nechcel. Majitelia Esinu uvádzajú, že tenké pásiky pôdy, ktorú Oravec spravuje, alebo vlastní sú umiestnené presne tak, aby čo najviac komplikovali obrábanie okolitej pôdy zo strany Esinu a presne tak, aby sa dali zneužívať na križovanie dotácií. Viaceré pokusy Esinu zameniť tieto pásiky pôdy za ucelené celky tak, aby mohli byť obe strany spokojné a pokojne obrábať pôdu, boli Oravcom odmietnuté.

„Každý rozumne uvažujúci človek musí vedieť, že ak niekto získa povedzme 10 metrov široký a 100 metrov dlhý tenký pásik pôdy, ktorá je doslova uprostred napríklad 300 hektárového uceleného lánu, tak by mal mať záujem to zameniť za rovnaký kus pôdy niekde inde na dostupnom mieste. Pán Oravec to ale nikdy nechcel“, uvádzajú Majerčák a Kukučka s tým, že dokladov a dôkazov o ich pokusoch dosiahnuť takéto dohody je veľa.

„Máme tisíce a desiatky tisíc zmlúv a vzťahov s rôznymi vlastníkmi pôdy. Vždy sme všetky problémy vedeli vyriešiť a vyriešili sme ich. Jedine s pánom Oravcom sa to nedarí, pretože on to nechce“, uzatvárajú Majerčák s Kukučkom.

