ESSEL zo Slovenskej Ľupče bude mať 100 rokov

Strojárska firma sa špecializuje na výrobu vyprosťovacích transportérov, odťahových plošín a hydraulických rúk.

Strojárska firma SL SLOVAKIA, a.s., predávajúca výrobky pod značkou ESSEL, sa pripravuje na sté výročie svojej existencie. ESSEL prešiel počas svojej histórie mnohými zmenami. Firma sa pôvodne orientovala na lesnícke strojárstvo, výrobu drapákov a hydraulických rúk. Pred pár rokmi jej hrozil úplný zánik. Prestala byť konkurencieschopná, zastavila vývoj vlastných výrobkov a desiatky rokov používala rovnaké výrobné postupy bez akejkoľvek modernizácie výrobných aktív.

Kľúčovým pre strojársku firmu bol rok 2014. Noví majitelia ju zachránili pred konkurzom a prišli s ambíciou vybudovať zo značky ESSEL modernú strojársku spoločnosť. Rozhodujúci bol výskum a vývoj, ktorý priniesol nové portfólio produktov tvorené špeciálnou odťahovou a manipulačnou technikou, hydraulickými rukami a drapákmi. „Pred našim príchodom pracovalo vo firme 60 zamestnancov, dnes ich máme 160. Sú medzi nimi aj rodiny, ktorých celé generácie pracovali v našej spoločnosti“, hovorí Martin Šurka, predseda predstavenstva spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s.. Ani počas pandémie spoločnosť neprepúšťala a dokázala udržať všetky pracovné miesta.

To, čo značku ESSEL dnes odlišuje od väčšiny domácich strojárskych firiem, je práve vlastný produkt vyvíjaný interným tímom konštruktérov. „Tri roky sme pracovali na inováciách a testovaní našich produktov tak, aby spĺňali všetky náročné kritéria a požiadavky pre 21. storočie. Dnes dodávame viac ako 90% produkcie značky ESSEL do zahraničia. „Nosné trhy máme v Škandinávii, Veľkej Británii, Rakúsku a v Českej republike. Okrem predaja vlastných výrobkov spolupracujeme aj s takými svetovými značkami ako je Cargotec, Kinshofer, či Schwarzmüller“, spresňuje Martin Šurka. Tržby spoločnosti od jej prevzatia novými majiteľmi vzrástli z 1,7 na 9,7 milióna EUR, čo najlepšie deklaruje obrovský progres v uplynulých šiestich rokoch, a to tak po obchodnej, ako aj procesnej stránke.

Medzi vlajkové produkty značky ESSEL dnes patria najmä vyprosťovacie transportéry ESSEL Recovery. „Je to nadstavba na ťahače, ktorá dokáže vyprostiť aj 20 tonový kamión. Používa sa pri odťahovaní alebo haváriách nákladných automobilov. Aj tento model sme kompletne navrhli a vyrobili v našej firme, pričom si získava stále viac zákazníkov na tak náročných trhoch ako je Švédsko, či Fínsko“, hovorí Martin Šurka, ktorý z dlhodobého hľadiska vidí značku ESSEL ako jedného z popredných európskych výrobcov odťahových systémov a hydraulických rúk a zároveň spoľahlivého a zodpovedného partnera pre zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov a investorov.

