Ešte lepší robot ROWENTA: Vysávače X-Plorer Serie 95 = dokonale uprataná domácnosť bez námahy

Spojenie automatizácie robotického vysávača s výnimočne vysokým sacím výkonom klasického vysávača – to je špičková kombinácia, z ktorej vzišiel technicky najmodernejší robotický vysávač značky Rowenta. Novinka X-Plorer Serie 95 je opäť krokom vpred a zastaví sa naozaj len na malú chvíľu, keď potrebuje dobiť…

Robotické vysávače z radu Rowenta X-Plorer Serie 95 sa svojím výkonom dostávajú na absolútnu špičku v portfóliu značky. Vďaka zvlášť silnému a tichému bezkefovému BLDC motoru so sacím výkonom až 12 000 Pa sa z bežného upratovania stáva profesionálna služba, ktorú získate bez námahy. Poteší vás vyspelá technológia pre ultra presnú navigáciu, kedy pracuje kamera aj laser zároveň, ďalej permanentné mapovanie a individuálne nastavenie pre vytieranie, vrátane no-go zón. K vysávaču je navrhnutá bezplatná aplikácia, pre Android aj iOS, v ktorej môžete upratovanie ľahko nastaviť, prispôsobiť mapovanie, či upratovanie naplánovať na dobu, kedy sa vám to najviac hodí. Prísť do upratanej domácnosti po náročnom dni, alebo rýchlo upratať pred nečakanou návštevou – k tomu budete potrebovať pohnúť jedným prstom, a totiž v priestore aplikácie. A vlastne ani to nebude potrebné, aplikácia je totiž kompatibilná s hlasovými asistentmi: Alexou od Amazonu či Google Assistant. Hi-tech robotické vysávače X-Plorer Serie 95 sú novo 4v1 pre vaše upratovanie: obojstranné kefy sa postarajú o rohy a okraje, tri prostredné kefy (kefa so štetinami a silikónom na zvieraciu srsť, silikónová kefa na zachytenie dlhých vlasov, chlpatá kefa na jemné častice) zabezpečí upratovanie na všetkých povrchoch a naplní potreby pri vysávaní, BLDC motor starostlivo vysaje aj tie najmenšie omrvinky a elektronický mop Smart Aqua Force umožní pri vysávaní rovno vytierať. Vďaka elektrickému ovládaniu vytierania vysávač rozpozná koberec a automaticky zastaví prietok vody. Priamo v aplikácii môžete vyberať až zo štyroch režimov použitia – Eco, Standard, High alebo novo Boost, funkciu automatického intenzívneho výkonu. Vysávač automaticky dokáže prispôsobiť úroveň výkonu pre hĺbkové upratovanie behúňov a kobercov. Ľahko si poradí aj so zaschnutými nečistotami vďaka režimu Scrubbing mode, kedy robot imituje pohyby klasického mopu. Novo je možné nastaviť v aplikácii upratovanie až pre 4 poschodia – nechajte robota, aby sa postaral o celú vašu domácnosť. Dôkladné upratovanie robotický vysávač zvládne s vylepšenou technológiou tichého chodu len pri 60 dB (A), pri spoločných rodinných chvíľach vás nebude nič rušiť. X-Plorer Serie 95 sa nabíja v dokovacej stanici vďaka Lítium-iónovej batérii dokáže upratovať až 225 minút bez prerušenia. S robotickým vysávačom X-Plorer Serie 95 máte absolútny dohľad nad precíznym upratovaním svojho domova.

Rowenta X-Plorer Serie 95 Total Care (RR7987) je optimálnou voľbou pre všetky domácnosti s alergikmi! Disponuje navyše špeciálnym protialergénnym mopom a vysoko efektívnym filtrom, ktorý odstráni až 99,97% prachových častíc a alergénov! Odporúčaná cena je 699 EUR.

Rowenta X-Plorer Serie 95 Animal (RR7975) zachráni domácnosť so zvieratkami! S kompletnou výbavou – vysoko efektívna kefa Animal Turbo Brush a mop Animal Scrub – si poradí so všetkým zvieracím neporiadkom. Všetkých majiteľov domácich maznáčikov zaručene poteší aj jednoduchá výmena vysoko výkonného filtra. Odporúčaná cena je 699 EUR.

Francúzska rodinná firma Groupe SEB, na českom trhu známa vďaka značkám Tefal, Rowenta či Krups, sa v rámci svojho projektu zaväzuje k opraviteľnosti výrobkov po dobu 10 rokov – to platí už pre celých 95% produkcie spoločnosti.

