EÚ chce rozšíriť sankcie proti Rusku, zvažuje zmraziť ich devízové rezervy a ochromiť Gazprombanku

Zmrazením polovice ruských devízových rezerv, zavedením separátnych sankcií na rezervy zlata a ponechaním len 110 miliárd dolárov v čínskych jüanoch Ruskej centrálnej banke sa západné krajiny pripravujú na zasiahnutie posledných rezerv tvrdej meny, ktoré má Kremeľ k dispozícii. Referuje o tom web The Moscow Times.

Platby za plyn

Podľa spomenutého zdroja Európska únia rokuje o uvalení sankcií na Gazprombank, poslednú veľkú štátnu banku, ktorá si zachováva prístup k medzinárodným transakciám.

Táto banka sa stala stredobodom platieb za ruský plyn a tak dosiaľ na ňu neboli uvalené sankcie EÚ. Bola tiež členom medzinárodného platobného systému SWIFT a mohla vykonávať platby v eurách.

Táto tretia najväčšia banka v Rusku z hľadiska aktív sa tak pod vplyvom okolností de facto stala novou ruskou centrálnou bankou, tvrdí ekonóm Robin Brooks.

Hromadenie cudzej meny

Kým Ruskej centrálnej banke pod vedením Elviry Nabiullinovej sankcie zabránili byť súčasťou globálneho finančného systému, Gazprombank hromadí prebytok cudzej meny za ropu a plyn na svojich kontách a vytvára nové ruské rezervy. Ich objem mohol v druhom kvartáli 2022 dosiahnuť až 76,5 miliardy dolárov.

Podľa Brooksa môže dokonca Gazprombank intervenciami ovplyvniť kurz rubľa. Sankcie EÚ by sa však mohli dotknúť jej rezerv. The Moscow Times dodáva, že prípadné odpojenie banky od systému SWIFT by s veľkou pravdepodobnosťou znemožnilo transakcie s naakumulovanými desiatkami miliárd dolárov.