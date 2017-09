Európska únia hrozí Londýnu, že bez pokroku v otázke rozpočtu nezačnú rokovania

BERLÍN 3. septembra (WebNoviny.sk) – Rokovania o budúcej obchodnej dohode medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou nezačnú bez predchádzajúcej dohody na „základných otázkach“ vrátane vyrovnania záväzkov Londýna voči únijnému rozpočtu. Vyhlásil to počas víkendu európsky komisár pre rozpočet Günther Oettinger.

Pred otvorením obchodných rozhovorov je podľa neho tiež potrebné dosiahnuť pokrok v oblastiach, akými sú práva občanov EÚ vo Veľkej Británii a hranica medzi EÚ a Severným Írskom.

Oettinger pre nedeľník Welt am Sonntag pripomenul, že Londýn v roku 2013 sľúbil odvádzať platby do rozpočtu EÚ do roku 2020. Britská vláda tento týždeň vyhlásila, že po oficiálnom ukončení členstva v EÚ nebude ďalej prispievať do spoločného rozpočtu.

Britský hlavný vyjednávač pre brexit David Davis tiež tento týždeň pripustil, že pretrvávajú významne rozdielne postoje a vyzval EÚ, aby prejavila „flexibilitu“ s cieľom prelomiť mŕtvy bod na rokovaniach.