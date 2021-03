EÚ začne právne kroky proti Veľkej Británii, dôvodom sú colné kontroly tovarov do Severného Írska

Európska únia (EÚ) pripravuje právne kroky pre jednostranné rozhodnutie Veľkej Británie predĺžiť ochranné lehoty na hraničné kontroly v Írskom mori. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa pre denník Financial Times vyjadril, že pripravujú „konanie o porušení práva“, ktoré by mali mať hotové veľmi skoro. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Požiadať môže aj o arbitráž

Brexitové dohody podľa BBC otvárajú EÚ dve právne cesty. Na základe takzvaného severoírskeho protokolu môže spustiť konanie o porušení, ktoré by mohlo dostať prípad pred Európsky súdny dvor. Tiež by mohla požiadať o arbitráž podľa podmienok širšej obchodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Britská vláda v stredu a vo štvrtok predĺžila ochranné lehoty na kontroly poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov a balíčkov vstupujúcich do Severného Írska, ktorá by mala vypršať na konci tohto mesiaca. Teraz by mali trvať do októbra.

Briti konajú nelegálne

Podľa EÚ je však konanie zo strany Británie nelegálne, pretože je v rozpore s medzinárodným právom. Európsky parlament na protest odmietol stanoviť termín hlasovania o ratifikácii obchodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Očakávalo sa pritom, že tak spraví vo štvrtok a termín stanoví na niektorý marcový deň.

Šefčovič už v stredu vyhlásil, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva porušuje severoírsky protokol. Účelom tohto dokumentu je totiž zabezpečiť po brexite otvorenú hranicu medzi Severným Írskom a Írskom. Írsky minister zahraničia Simon Coveney zase povedal, že EÚ nemôže v pobrexitových rokovaniach Británii veriť. Britský premiér Boris Johnson však trvá na tom, že problémy sú len technické a „nesmierne riešiteľné“.