EUHA bilancuje kalendárny rok 2019

Európska univerzitná hokejová asociácia (EUHA) sa aj tento rok rozhodla širokej verejnosti zhrnúť všetko podstatné, čo sa v roku 2019 v Európskej univerzitnej hokejovej lige (EUHL) udialo.

Základná časť sezóny EUHL 2018/19

Celkovo dvanásť univerzitných tímov zo Slovenska, Čiech a Maďarska sa v roku 2019 zapojilo do bojov o víťaza EUHL, ktorý vrcholil súbojmi play-off. Víťaz sezóny 2018/19 si prevzal cenu Sekeras trophy, ale pekne po poriadku:

Víťazom základnej časti EUHL sa stali študenti z Trenčína. Tím Gladiators Trenčín, ktorý pôsobí v EUHL a reprezentuje Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka a VŠM City University of Seattle. Prvý krát v histórii sa im tak podarilo zdvihnúť nad hlavu pohár, ktorý udeľuje Slovenská rada vysokých škôl najúspešnejšiemu univerzitnému tímu zo Slovenska po základnej časti EUHL. Do play-off EUHL 2018/2019 sa prebojovalo osem univerzitných tímov zo Slovenska a Čiech.

Štvrťfinále sezóny EUHL 2018/19

Vo štvrťfinále sa stretli tímy HC Masaryk University vs Akademici Plzeň. Študenti z Brna potvrdili lepšie postavenie v tabuľke po základnej časti a postúpili do semifinále, keď zdolali Akademikov 2:1 na zápasy. Ďalšou štvrťfinálovou dvojicou bol víťaz základnej časti Gladiators Trenčín vs Shields Olomouc. Trenčania si poradili s ôsmym tímom po základnej časti 2:0 na zápasy. Dvojnásobný víťaz EUHL UMB Banská Bystrica zdolal vysokoškolákov z Ostravy taktiež 2:0 na zápasy. V poslednom štvrťfinálovom dueli sa v derby sérii stretli dva pražské tímy Engineers Prague a Univerzita Karlova Praha. Táto dvojica zvádzala vo štvrťfinálovej sérii najvyrovnanejšie zápasy. Nakoniec boli úspešnejší študenti z Engineers Prague, ktorí zvíťazili nad študentmi z UK Praha 2:1 v sérii.

Semifinále sezóny EUHL 2018/19

V semifinále sme videli ozaj zaujímavé zápolenia. Prvá dvojica UMB Banská Bystrica vs Masaryk Brno priniesli špičkový študentský hokej. Séria bola veľmi vyrovnaná, ale nakoniec sa tešili z postupu do finále vysokoškoláci z Banskej Bystrice. Druhý semifinálový zápas v ničom nezaostal za prvým a Trenčania si nakoniec poradili v dramatickej sérii s Engineers Prague 2:1 na zápasy a postúpili do finále.

Finále EUHL 2018/19

Sezóna EUHL 2018/19 nám priniesla najdramatickejšiu finálovú sériu v doterajšej histórii EUHL. UMB Banská Bystrica a Gladiators Trenčín zvádzali na ľadovej ploche vyrovnané a dramatické súboje, kde nechýbalo tempo, napätie, tvrdosť a taktická vyspelosť. Všetko nasvedčovalo tomu, že oba tímy sa prebojovali do finále oprávnene. Naozaj išlo o dva najlepšie tímy EUHL v sezóne 2018/2019. Finále, hrajúce sa na tri víťazné zápasy, sa muselo (po štyroch zápasoch s výsledkami 2:6, 6:5, 4:2, 3:4) rozhodnúť až v poslednom možnom zápase. UMB Banská Bystrica zdolala v tom rozhodujúcom piatom na trenčianskom ľade študentov z Trenčína 4:3 a úspešne tak obhájila prvenstvo v EUHL z predchádzajúcej sezóny.

Základná časť sezóny EUHL 2019/20

Sezóna EUHL 2019/2020 sa začala v októbri. Začali sme o pár týždňov neskôr ako v predchádzajúcich sezónach. Sedem českých študentských tímov, ktoré EUHA pomáhala založiť a postaviť sa na vlastné nohy nám oznámilo, že od novej sezóny si aj na základe vzoru EUHL zakladajú vlastnú študentskú hokejovú asociáciu a budú hrať vlastnú, českú národnú študentskú súťaž. Jediný tím z pôvodných ôsmich pôsobiacich v predchádzajúcich sezónach v EUHL, ktorý zostal v nami organizovanej európskej súťaži, je tím Univerzity Karlovej v Prahe. Z Českej republiky sa nám podarilo zapojiť do nášho projektu tím Univerzity Tomáša Baťu zo Zlína. Tím UTB Zlín sa tak vrátil do kolotoča EUHL, keďže v minulosti už v našej súťaži pôsobil. EUHL tak naštartovala svoj siedmy ročník so siedmymi tímami zo Slovenska, Čiech, Maďarska a nováčika z Rumunska. Rumunský univerzitný hokej reprezentuje tím Sapientia U23 sídliaci v meste Csíkszereda.

Medzinárodné univerzitné turnaje v roku 2019

Ako každý rok, aj v roku 2019 umožnila EUHA na základe memoranda o medzinárodnej spolupráci v rozvoji univerzitného hokeja s americkou univerzitnou asociáciou (ACHA – reprezentujúca cca 500 univerzitných tímov) a ruskou univerzitnou asociáciou (SHLRU – reprezentujúca cca 125 univerzitných tímov) reprezentovať svoje univerzitné tímy na medzinárodných turnajoch. V septembri to bol turnaj v Petrohrade, ktorý sme pripravili spoločne s partnerskou ruskou asociáciou. Podarilo sa nám ho úspešne spojiť s prezentačnou konferenciou jednotlivých univerzít zúčastnených tímov. V októbri to bol turnaj v sibírskom meste Barnaul. UK Praha a UMB Banská Bystrica vzorne reprezentovali svoje univerzity a EUHL. Tím UK Praha na turnaji v Barnaul obsadil konečné tretie miesto.

V januári 2020 začnú záverečné boje o play-off aktuálnej sezóny prvým zápasom medzi UK Praha a Hokiklub Budapešť. Všetci sme plní očakávania, čo nám prinesie kalendárny rok v EUHL a tešíme sa na nové zápasy, v ktorých spoznáme už siedmeho Víťaza sezóny EUHL 2019/2020.

Bližšie informácie o EUHL nájdete na www.euhl.eu.

